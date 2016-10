Na Discovery Channelu počinje lov na kolekcionarske predmete

Britansko blago, američko zlato

Sve što zna o kupovini i prodaji, Džesi Meklar – “kralj preprodaje”, naučio je kroz porodični posao – centar za antikvitete u Los Anđelesu. Njegov otac Mek up­ravlja porodičnim poslom, a njegova sestra Lindzi može da nađe kupca za bilo koju stvar. Međutim, Džesi je ubjeđen da će uvozom kolekcionarskih predmeta iz Britanije u SAD ostvariti veći profit. On odlazi iz sunčanog Los Anđelesa i kreće put Velike Britanije. U ovom poduhvatu Džesiju će pomoći nje­govi britanski prijatelji: Blejki, čovjek sa brojnim vezama i Tejlor, stručnjak za kolekcionarske pred­mete. U svakoj epizodi Džesi putuje širom Velike Britanije u svom vjernom Trans Amu u potrazi za te­matskim kolekcionarskim primjercima od sportskih igračaka do vojnih i strašnih predmeta. On će posjetiti aukcije, sajmove, imanja i rasprodaje polov­ne robe i upoznati ekscentrične Britance, od kolekcionara do sportskih legendi – sve u nadi da će britansko blago pretvoriti u američkoj zlato.

Od četvrtka 27. oktobra u 22:00