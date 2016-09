Na Bjelašnici 5 stepeni – evo kakvo nas vrijeme očekuje do četvrtka

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom u sjeverozapadnim područjima.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 5 stepeni, Kupres 9, Goražde 10, Ivan Sedlo i Livno 11, Sokolac 12, Bugojno, Jajce i Sarajevo 13, Drvar i Zenica 14, Bihać, Gradačac, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica i Tuzla 15, Banja Luka, Mostar i Neum 16, Bijeljina, Doboj, Stolac, Trebinje i Zvornik 17 stepeni.

Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 936 milibara, za 6 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Bioprognoza: Promjenljivo vrijeme, praćeno povremenim pljuskovima, uglavnom će djelovati na raspoloženje većine ljudi. Hronični bolesnici neće imati većih poteškoća. Obzirom da bi osjet sparine mogao biti nešto izraženiji tokom poslijepodneva, planirane aktivnosti trebali bi provoditi u prvom dijelu dana.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u Krajini i u sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar, slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu od 19 do 23 stepena.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 17 stepena.

Utorak: U Bosni pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti u Krajini. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva u Bosni sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Tokom poslijepodneva slaba rosulje je moguća u centralnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu od 13 do 17, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu od 21 do 25 stepeni.

Srijeda: U Posavini i Krajini pretežno sunčano. U ostatku naše zemlje pretežno oblačno. Povremena slaba kiša ili slabi lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini i na jugoistoku Bosne. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu od 12 do 16, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu od 22 do 27 stepeni.

Četvrtak: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana u Bosni je moguća slaba rosulja. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu od 11 do 16, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu od 21 do 26 stupnjeva, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Autor: Radiosarajevo.ba