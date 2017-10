MUŽ JU JE VARAO MJESECIMA DOK JE BILA TRUDNA: Nekima je ovo noćna mora, a ona se zahvalila svom suprugu!

Afera u braku je najgora stvar koja može da se desi ženi, a posebno kada je osetljiva i u drugom stanju.

Džen Vajt je u prvom je trenutku doživela šok kad je saznala da je suprug mesecima vara s drugom ženom. A bili su tek dve godine u braku, piše “Kurir“.

Njen suprug ju je u osetljivom razdoblju trudnoće prečesto ostavljao samu kako bi odlazio u naručje druge žene.

Kad je bilo očigledno da nešto nije u redu, priznao joj je kako je godinu dana nakon venčanja prestao osećati išta prema njoj. Bio je to težak udarac za nju. Spakovala je svoje stvari, uzela devojčicu i odselila se kod roditelja. Godinu dana kasnije su se rastali. Ono što bi trebalo zvučati poput noćne more, Amerikanka opisuje kao nešto “najbolje što mi ikada dogodilo!”.

Džen je zaista zahvalna suprugu za njegovu aferu – i to s dobrim razlogom.

“Koliko god da mi nekad dođe da vičem i urlam na svog supruga, takođe sam mu i zahvalna. I to zato što me naterao da postanem osoba kakva sam oduvek želela da budem. Pokazao mi je da sam borbena i da se nikad neću predati. I najviše jer mi je dopustio da postanem takva osoba pre nego što me moja ćerka istinski upoznala”, rekla je spisateljica.

Ona je čak napisala i knjigu koju je posvetila ženama koje su u istoj situaciji i time ih ohrabrila da budu jače nego ikada.