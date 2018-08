Musto je najdeblji čovjek u BiH: Više se na vagam i ne idem ljekaru, živim svoj život, do Božije volje

Musto Karić, povratnik u dobojsko selo Sjenina, koji sa svojih 250 i kusur kilograma važi za najdebljeg čovjeka u Bosni i Hercegovini, prekjučer je napunio 57 godina. Rođendan, na koji ga je podsjetila supruga Zikreta, nije slavio, jer to, kako kaže, nije naučio.

– Neka ste se vi mene sjetili. Što je najvažnije, zdravlje me dobro služi, bolje nego što sam se nadao – ovim nas je riječima dočekao Musto sjedeći u hladovini iza svoje kuće, piše “Dnevni avaz”.

Gojaznost ga je počela moriti prije petnaestak godina, još dok je radio najteže šumske poslove u Italiji. Dobio je apetit i nije se štedio. Kilogrami su se lijepili, a onda se zabrinuo i potražio pomoć ljekara. Predlagali su mu operaciju, ali je mnogo koštala pa je odustao.

S obzirom na to da nema nikakvih primanja, najdeblji čovjek pokušavao je raditi ono što može – čuvao je stado koza jednom gazdi, pomagao ponešto supruzi u vrtu.

Kad smo prije tri godine bili u posjeti Kariću, bio je u dosta teškom zdravstvenom stanju. Ali, danas je situacija mnogo drugačija, kaže da se osjeća bolje nego ikad. Ne vaga se više i ne ide na ljekarske kontrole, ali zna da i dalje ima više od 250 kilograma.

– Živim skoro pa normalnim životom pa dokle Bog da. Prije dvije godine, ljekar u Doboju rekao mi je da u svojoj praksi nije vidio jače srce kod debljeg čovjeka. Izuzev lijekova protiv visokog pritiska, ništa drugo ne uzimam. Jedem više od ostalih ljudi, ali ne pretjerujem – objašnjava Musto.

Ponekad uzme motorku i nasiječe drva pa ih, sjedeći na stolici, iscijepa. Uglavnom, nastoji biti što više aktivan tokom dana.

Ispraćajući nas, dodaje kako je lani, zbog vrućina, više spavao u avliji nego u svojoj kući, a ovog ljeta to nije morao, jer je bilo više kiše nego žarkih dana i sparnih noći.

Musto je ljut na pojedine proizvođače preparata za mršavljenje, jer ga, kako kaže, zloupotrebljavaju na društvenim mrežama. Pišu kako on, tobože, od njih kupuje te preparate i mršavi, a on to negira.

