MUP USK o nesreći u kojoj su poginula tri radnika

Tri uposlenika JP Elektroprivreda BiH koji obavljaju poslove održavanja u Hidroelektrani „Una Kostela“ kod Bihaća, jučer su smrtno stradala u nesreći koja se dogodila prilikom čišćenja drenažnog sistema Hidroelektrane.

Kako je saopćeno iz MUP-a Unsko-sanskog kantona, poziv od zaštitara o ovoj nesreći dobili su 13:30 sati.

“Na lice mjesta upućena je patrola policije PS Bihać, vozilo VJ Grada Bihać i medicinsko vozilo sa uposlenicima Doma zdravlje ‘Poliklinika’ Bihać, koji su po dolasku na lice mjesta potvrdili tačnost prijave, te su pristupili izvlačenju unesrećenih lica, ali zbog opasnosti od trovanja sa štetnim plinovima koji su se osjetili iz prostorije u kojoj su se nalazili unesrećeni, zatražena je intervencija i druge medicinske ekipe Doma zdravlje „Poliklinika“ Bihać, koji su po dolasku na lice mjesta sa sobom donijeli boce sa kisikom”, saopćeno je iz MUP-a USK.

Pripadnici VJ Grada Bihać, policije i medicinari Doma zdravlja su uspjeli iz prostorije izvući jednu unesrećenu osobu koja je davalo znake života, a radi se o Č. I rođenom 1958. godine u Bihaću, koji je vozilom hitne pomoći prevezen u KB Dr. „I.Ljubijankić“ u Bihaću, gdje mu je ukazana neophodna medicinska pomoć.

Nakon što su uspjeli da iz prostorije u kojoj se nesreća dogodila izvuku svu trojicu unesrećenih, pristupilo se reanimaciji istih pošto nisu davali znakove života, a radi se o osobama inicijala S. E (rođen 1972. godine u Bihaću), M. S (rođen 1962. godine u Bihaću) i M. A (rođen 1961. godine u Bihaću) i nakon svih nastojanja medicinskog osoblja da na mjestu događaja reanimiraju navedene osobe jer nisu reagovali na reanimaciju te su prevezeni u KB Dr. „I.Ljubijankić“ u Bihaću gdje je nastavljeno da pokušajima reanimacije.

“Nakon svih pokušaja medicinskog osoblja KB “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću, dežurni doktora H. I je konstatovao smrt kod sve tri osobe.

“O samom događaju upoznato je Kantonalno tužilaštvo USK-a po čijem nalogu su pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a USK-a Bihać, po formiranju uviđajne ekipe pristupili vršenju uviđajnih radnji u cilju utvrđivanja uzroka nastanka nesreće. U vremenu od 15,30 do 19,30 sati uviđajne radnje su sprovedene te je za dan 03. 08. 2018. godine zakazana i obdukcija nastradalih lica kako bi se ustanovio uzrok smrti kod istih, to jeste kao bi se došlo do bitnih činjenica koje bi u daljnjem radu rasvjetljavanja ovog događaja pomogle istražiteljima u dokumentovanju istog”, navode iz policije.

Osobama koje su se zatekle na samom mjestu ogađaja i koja su pomagala prilikom izvlačena unesrećenih, zbog toga što su se žalili na probleme prilikom disanja ukazana im je pomoć.

“Radi se o osobama B. A. rođenog 1982. godine u Bihaću, K. R rođen 1968. godine u Bihaću, P.S rođen 1966. godine u Bihaću, D.DŽ rođene 1997.godine u Bihaću, B.A rođen 1996.godine u Bihaću, D.M rođen 1997.godine u Bihaću i S.D rođen 1980.godine u Bihaću i kod isti su konstatovane Lakše tjelesne povrede i isti su hospitalizirani u KB “Dr. I. Ljubijankić” u Bihaću radi praćenje stanja”.

Autor: mupusk.gov.ba