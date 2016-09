Muhamed Ibrahim el-Šejbani: Nismo tu zbog malih investicija, jer Sarajevo može biti Dubai!

Vladaru Dubaija El-Maktumu velika je želja da posjeti Sarajevo. Nadam se da će se to desiti vrlo brzo, rekao nam je Muhamed Ibrahim el-Šejbani, izvršni direktor državnog investicijskog fond Dubaija – „Investment Corporation of Dubai“ (ICD), koji je najavio višemilionska ulaganja u BiH i Kanton Sarajevo. S El-Šejbanijem, koji je desna ruka šeika Muhameda Rašida el-Maktuma, predsjednika vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, čije se bogatstvo procjenjuje na 18 milijardi američkih dolara, razgovarali smo u hotelu „Radon Plaza“, gdje je odsjeo.

El-Šejbani je u opširnom intervjuu za “Avaz” potvrdio namjeru da ovaj fond, koji godišnje ima prihode više od 50 milijardi eura, za početak u BiH sagradi elitni hotel s pet zvjezdica na Skenderiji.

Krovni holding

Fond na čijem ste čelu raspolaže portfolijem vrijednim čak 160 milijardi dolara. Kakvi su Vam planovi u BiH?

– Sve zavisi od projekta do projekta. Nivo investicija može biti različit, ali moram reći da su investicije koje imamo u Dubaiju veoma velike. To je etablirano tržište i znamo šta možemo očekivati. Dok danas razgovaramo, mi samo na području nekretnina trenutno imamo investicije od pet milijardi dolara. I to je samo Investiciona korporacija, naš krovni holding, ali kada pogledate druge firme koje su u našem vlasništvu, onda je taj broj mnogo veći. Moram reći da smo mi ozbiljni investitori i nas mali projekti ne zanimaju. U Sarajevo smo došli zbog velikih investicija.

O kojim projektima tačno govorimo? Tokom potpisivanja Memoranduma o saradnji s Vladom Kantona Sarajevo spomenuli ste Skenderiju.

– Nismo novi investitori u BiH. Mi smo ovdje već duže vrijeme kroz BBI banku. Tu smo i kroz investicije u poljoprivrednoj oblasti, stalno kupujemo nove pogone u koje investiramo. To su „Bosnaplod“ Brčko, kupili smo nedavno i firmu „Hepok“, povezali Sarajevo s Dubaijem putem naše aviokompanije „Fly Dubai“. Ali, smatramo da je sada dobar trenutak da se te investicije podignu na viši nivo. Kada je u pitanju Skenderija, naš tim prije tri dana završio je sve pripreme za raspisivanje tendera za master plan na Skenderiji. Ono što ja vidim, ovo je idealna lokacija za gradnju hotela s pet zvjezdica. Ali, o najavljenim ukupnim investicijama još je rano govoriti. Mogu reći: Evo, uložit ćemo 300 miliona dolara, ali to nama ništa ne znači. Čim sve projekte završimo, onda ćemo govoriti o sredstvima. A da ćemo graditi hotel, to je tačno.

Po čemu će ovaj hotel biti drugačiji od drugih? Poznato je da imate i svoj lanac hotela „Atlantis“ u cijelom svijetu.

– Kao prvo, mi želimo taj projekt na Skenderiji i to smo rekli na ručku s liderima stranaka i čelnicima vlada. Želimo napraviti objekt po kojem će Sarajevo biti prepoznatljivo u cijelom regionu. Mi u Dubaiju imamo puno takvih projekata koji nas izdvajaju od svijeta. Želimo i u Sarajevu sagraditi nešto posebno, jedinstveno i različito. Ovo će promijeniti sliku grada. Sarajevo ima sav potencijal da se razvija poput Dubaija. To je istina.

Turizam je grana koja se širi velikom brzinom u BiH, je li Vas to privuklo?

– Naravno. Turizam je vrlo važan za BiH. Mi još nismo dobro istražili sve potencijale koje imate, ali moram reći da je nama turizam najvažniji, a da je to tako, govori i podatak da smo otvorili vrata prema BiH kroz „Fly Dubai“. Mi želimo zainteresirati ljude iz Dubaija da dolaze u BiH. Ali, moramo najprije pojačati turističku ponudu, smještaj i hotelske kapacitete koji zadovoljavaju njihove potrebe. Moj je prijedlog da dio radnika iz BiH, kako bismo ojačali turističke kapacitete, odvedemo u Dubai i uključimo u međunarodno tržište turizma, da ih obučimo, da vide kako djeluje veliko tržište. Turizam je velika šansa za BiH, ali BiH još nema dovoljno kapaciteta da zadovolji potrebe gostiju iz Dubaija.

Spremnost Vlade

Kada je u pitanju kasarna „Jajce“, bilo je govora da bi se i tu mogao sagraditi elitni hotel.

– To je odlična lokacija i privlači našu pažnju, ali naš prvi projekt bit će Skenderija. No, kada Vlada FBiH bude spremna pričati s nama o kasarni „Jajce“, mi smo tu. Ali, koliko smo upoznati, tu se radi o vojnoj imovini i ako se tu sve završi kako treba, mi ćemo svakako biti zainteresirani da investiramo i u taj projekt. Ali, naše investicije moraju imati poslovnu logiku. Mi volim Sarajevo i BiH, ali ovo je javni novac UAE. Moramo biti vrlo precizni, naši projekti moraju imati ekonomsku opravdanost i obje strane moraju imati koristi od toga. Poznato je da smo pokazali i interes za „Agrokomerc“.

Možemo li očekivati da u skorije vrijeme i Vaš šef, šeik Muhamed el-Maktum, posjeti Sarajevo?

– On ima jako gust raspored. Ali, nadam se da će uskoro doći u Sarajevo, a posebno ako mi uđemo u ovaj projekt, to bi ga ohrabrilo, on ima veliku želju da dođe i da posjeti Sarajevo. Upoznat je s dešavanjima u Sarajevu. Zna da sam ovdje i raspitivao se o liderima u BiH, o Bakiru Izetbegoviću. Pitao je za zdravlje i rekao da ga poselamim.

Povežite se više sa Zapadom!

– Ono što mene najviše privlači jeste taj kosmopolitski duh Sarajeva. Imam prijatelje u Crnoj Gori i kada spomenem Sarajevo, oni kažu: Ma, Sarajevo je nešto sasvim drugo. Ja znam da je tako. Sarajevo ima potencijal da napreduje, ali se mora uvezati sa svim ostalim gradovima i regionalnim centrima. Mora se uvezati aviolinijama s Velikom Britanijom, više saobraćati s Njemačkom. Kada bih ja bio savjetnik vaše vlade, ja bih im rekao da se morate povezati više sa svijetom, otvoriti više linija prema Zapadu i drugim evropskim centrima – kaže El-Šejbani.

Bh. lideri pokazali su energiju

El-Šejbani nam je rekao da je nakon dolaska u Sarajevo večerao s liderima stranaka u BiH, Bakirom Izetbegovićem i Fahrudinom Radončićem. Večeri su prisustvovali i državni i entitetski premijeri Denis Zvizdić i Fadil Novalić, kao i Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo.

– Oduševila me njihova energija, ta odlučnost da se krene naprijed. Pokazali su jedno zajedništvo i jednu složnost. To mi se najviše svidjelo. Vidjelo se da žele privući investicije u BiH – kaže El-Šejbani.

Autor: Avaz.ba