Mučki pretučena trudna 20-godišnjakinja u Bujanovcu: Udarao me je pesnicama, davio i šutirao jer nisam htjela s njim u hotel

Anđelu Đorđević (20) iz Bujanovca u trećem mjesecu trudnoće mučki je pretukao S.A (25) bivši dečko njene drugarice u subotu 12. maja, jer je odbila da sa njim krene u hotel.

Napad se dogodio oko 4.30 časova na putu od mjesta Biljače ka Bujanovcu.

– Tog mladića sam upoznala ranije jer se zabavljao sa mojom drugaricom. Bio je kulturan i fin. Te večeri smo s društvom ostali u kafani i mnogo je popio. Ponudio se da me odveze taksijem do Bujanovca. Nisam vidjela ništa loše u tome – priča Anđela koja je te večeri ostala duže poslije posla jer radi kao promoterka pića.

U taksiju se pored nasilnika nalazio i njegov brat.

– Ubrzo je u taksiju počeo da me ubjeđuje da idemo u hotel. Odbila sam ga. Ponovio je nekoliko puta da želi da budemo zajedno, ali ja nisam htjela. Tada je počela moja agonija – objašnjava jadna djevojka.

Prema njenim riječima S. A. je počeo da je bije u taksiju, prenose beogradski mediji.

– Udarao me je šakama i pesnicama, davio me je, čupao za kosu. U jednom trenutku me je izbacio iz vozila i počeo da me šutira gdje je stigao. Pala sam na zemlju, ali on nije prestajao. Držala sam ruke na stomaku, samo da sačuvam bebu.

Osjećala sam udarce noge u glavu i leđa, šutirao me je po nogama. Vukao me je po asfaltu, pocijepao mi jaknu. Noge mi je odrao. A za to vrijeme ni njegov brat ni taksista nisu reagovali. Molila sam ga da prestane, a on me je nazivao kurvom – priča prebijena djevojka i dodaje da on nije znao da je ona trudna.

Tako prebijenu S. A. ju je ostavio na ulici, a ona je smogla snage da zaustavi drugo vozilo.

Anđela kaže da od te noći ima košmare.

– Sanjam batine koje sam dobila. Majka me budi iz košmara jer me čuje kako vičem “Prestani da me udaraš”. Svaki udarac ko zna koliko puta sam nanovo preživjela – zaključuje prebijena djevojka i dodaje da je trudna sa momkom za koga je i vjerena.

Policija je poslije napada saslušala S.A.

– Kako sam saznala, izjavio je da sam pokušala da mu ukradem 1.000 eura, što nema veze sa istinom. Tu njegovu priču podržao je njegov brat, ali i taksista. Bez obzira na to, dan kasnije zvao je njegov brat iz Švajcarske i tražio da povučem prijavu i da će oni da mi plate odštetu.

Ubjeđivao je moju majku, ali neću odustati. Ništa mu loše nisam uradila, pretukao me je samo zato što sam odbila da budem sa njim – kaže nesretna djevojka.