Može li bizarnije: Grom mu spržio cijelu kuću i kredenac pun eura

Od udara groma Blagomiru Lukoviću iz ivanjičkog sela Gleđica, u srijedu popodne, izgorjela je porodična kuća površine oko 50 metara kvadratnih. Objekat, prepun nameštaja, garderobe, razne dokumentacije i poveće svote novca planuo je odmah nakon udara groma, a zbog drvenog materijala od koga je građen nije bilo načina da se spasi. Plamen se pojavio na krovu, pa se ubrzo proširio i na ostatak konstrukcije do samog podruma.

-To se desilo oko 12.30 sati. Zagrmjelo je negdje tamo prema Bijelim Vodama, a ja sam bio malo iznad kuće. Pošao sam kod zeta koji je udaljen stotinak metara od nas. Kada je sijevnulo, vidio sam vatru duž električnih vodova!? Istog momenta je nestalo struje, sklopke su izbacile osigurače. Nije zagrmjelo jako, kako to inače bude kada je udar groma blizu. Zovu moji i kažu – potrči izgori nam zgrada. Brzo sam stigao nazad i vidim kako s vrha krova kulja dim. Pokušao sam da otvorim vrata da bih spasio bilo šta što se unutra nalazilo, međutim od silnog dima to nije bilo izvodljivo – kaže Blagomir.

U jednoj od četiri spavaće sobe, koliko je objekat imao, prema Lukovićevom svjedočenju, u kredencu se nalazila stara i novija dokumentacija, ugovori još iz vremena njegovog djeda i oca, ali i 15.000 eura i oko 50.000 dinara. Sve je nestalo u vatri.

– Brvna od kojih je zgrada sagrađena, spolja su bila premazana katranom, dok su unutra prvo premazana firnajzom, a zatim lakirana. To je bilo kao luč. Pokušali smo vodom da gasimo, pozvali vatrogasnu jedinicu, ali spasa nije bilo. Razbio sam prozor kako bismo kroz njega ubacivali vodu, ali su, dobivši vazduh, iznutra pokuljali dim i plamen – kaže vidno razočarani Luković.

Na lice mjesta su ubrzo stigle i vatrogasne jedinice, a nakon požara i nekoliko inspektora iz Ivanjice i Čačka.

Od objekta pokrivenog maćanskom pločom, na zgarištu je ostalo nešto malo nagorjelih brvana i grede koje su činile tavanicu iznad podrumskog dijela objekta zidanog kamenom.

U vatri je izgorjelo i sedam kreveta, jedan francuski ležaj, trosjed, ormari, stolovi i stolice, velika količina garderobe i obuće, pet većih komoda i ostali namještaj.

Porodica Luković, čija kuća nije bila osigurana, štetu će prijaviti i nadležnima u općini Ivanjica, na osnovu zapisnika vatrogasaca i inspekcije.

– Šteta će se nekako nadoknaditi, a sreća je što u kući tada nije bilo nikoga, inače bi bila katastrofa – kaže Blagomir.

U domaćinstvu Lukovića sa Blagomirom živi njegova žena, sin sa svojom suprugom i troje djece te snahina majka.

Autor: Blic.rs