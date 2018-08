Motor automobila je ispuštao čudne zvuke, a onda je pod haubom našao nešto što bi mnoge prestravilo

Kris Ngujen (Chris Nguyen) iz Omra u američkom Viskonsinu nemalo se iznenadio kad je pod haubom maminog automobila pronašao pitona.

Američki mediji pišu da je osjetio da nešto nije uredu s automobilom dok je vozio pa je stao sa strane da bi pokušao dokučiti što se događa. Podigao je haubu i kraj motora ugledao pitona dugačkog 1,2 metra.

Nije htio sam izvlačiti zmiju pa je pozvao policiju. Pojavila su se dvojica policijskih službenika koja su pokušala izvući pitona, no on se toliko snažno držao za motor, da nisu uspjeli pa su morali pozvati stručnjaka za zmije kojem je to uspjelo tako što je podigao automobil i omogućio zmiji još mjesta da se izmigolji.

Zmiju su zatim uhvatili i odnijeli na sigurno. Pošto je zmija egzotičnog porijekla, potražili su i vlasnika koji se uskoro javio, no nije mogao odnijeti pitona natrag kući jer je posjedovanje egzotičnih životinja za privatne osobe u Omru zabranjeno.

Stručnjak je najavio da će on posvojiti zmiju i nastaviti se brinuti o njoj.

