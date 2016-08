MONSTRUOZNO Tetki iskopala oči i isjekla uši!

Nataša Nikolčević (28) iz Beograda uhapšena je u subotu poslije monstruoznog ubistva svoje tetke Draginje Nikolčević (80), kojoj je nožem iskopala oči i isjekla uši. Obducenti kažu da je nesretna starica imala 40 uboda nožem i podliva po tijelu od letve.

Poznanici porodice Nikolčević kažu da je ona već duže vrijeme terorizirala svoju tetku koja je živjela u Štrpcu i stalnim ucjenama vršila pritisak na nju da joj prepiše kuću, mještani navode i da je bila opsjednuta crnom magijom.

Stravičan prizor zatekla je rođaka Dragica Nikolčević, prenosi “Alo”.

– Bilo je jezivo, ušla sam u kuću jer sam svaki dan obilazila Draginju i zatekla sam stravičan prizor. Tijelo je bilo iskasapljeno, a krvi je bilo svuda – priča potresena Dragica.

Kaže da je tijelo bilo kod vrata, pa pretpostavlja da je pokušala da pobjegne od zle bratanice.

– Vidjela sam motku pored njenog tijela, pretpostavljam da ju je njom jurila i tukla. Tijelo je izbodeno skroz cijelo – kaže ona.

I izvor upućen u istragu kaže da je tijelo starice bilo plavo, vjerovatno od udaraca motkom.

– Krvi je bilo svuda i po zidovima i po tepihu. Svom tom zlu nije bio kraj jer je pored toliko uboda nožem bratanica Draginji izvadila oči i odsjekla uši – priča izvor upućen u istragu.

Prema riječima komšija Nataša je bila opsednuta crnom magijom, drogirala se, a kažu i da je noću išla na groblje i da se veoma čudno ponašala.

– Pored toga što se čudno oblači i šminka, ima i neki ubilački pogled, da vas jeza obuzme. Nekoliko puta sam je vidjela da uveče ulazi na groblje, pretpostavljam da ima neke rituale tamo – ispričala je komšinica.

Otišla u kafanu poslije ubistva

U noći ubistva jedan mladić je bio u kafani sa ubicom ni ne znajući ko je i šta je prethodno uradila.

– Sjedio sam sa društvom u kafani, a ona je bila za stolom pored. Počeli smo da pričamo, ali primjetio sam da se veoma čudno ponaša. Pitala me je da li postoji neki smještaj u blizini i ja sam se ponudio da joj osiguram smještaj u Štrpcu, što je odbila. Moji prijatelji i ja smo se ponudili da je prevezemo do Štrpca, a ona je uplašeno odbila. Ujutro me je sačekala ta vijest – kaže mladić.

Autor: Avaz.ba