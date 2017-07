Mladiću i Karadžiću 20 hiljada maraka od Vlade RS-a

Vlada Republike Srpske (RS) dodijelit će 20 hiljada maraka kao jednokratno materijalno obezbjeđenje optuženima koji se nalaze u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala, piše BIRN.

Jednokratna pomoć odnosi se na ovu godinu, a bit će raspoređena na Radovana Karadžića, ratnog predsjednika RS-a koji je u prvostepenoj presudi osuđen na 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici, terorisanja građana Sarajeva, istrebljenja, prisilnog premještanja i napada na civile, kao i uzimanja talaca, te generala Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske (VRS) kojem se sudi za genocid i ratne zločine u BiH.

Prvostepena presuda Mladiću u Haškom tribunalu trebala bi biti izrečena u novembru ove godine.

Ova odluka Vlade RS-a nije neka novina i samo je potvrda da političko rukovodstvo podržava tvorce genocida i zla u Bosni i Hercegovini, smatra Hajra Ćatić, predsjednica Udruženja “Žene Srebrenice”.

“Nije to ništa novo. Vlada RS-a odavno pomaže i porodice zločinaca i njih same. Iako je Sud utvrdio da su počinili genocid, to politički vrh RS-a ne sprečava da i dalje izdvaja novac za kreatore genocida”, rekla je Ćatić za Detektor.ba.

Kriterijumi i uslovi za korištenje pojedinačne finansijske pomoći za Mladića i Karadžića bit će utvrđeni posebnim pravilnikom.

Pravilnik će, uz saglasnost ministra pravde, donijeti Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, saopćeno je iz Biroa Vlade RS-a za odnose s javnošću.

Prema istraživanju Balkanske regionalne istraživačke mreže (BIRN), do decembra 2013. Vlada RS-a je, kao pomoć optuženima za ratne zločine u Haškom tribunalu, izdvojila više od milion maraka. Novac je uplaćen i porodicama srpskih optuženika preko fonda “Pomoć”, a javno nije objelodanjeno koliko je sredstava skupljeno i kako su ona potrošena.