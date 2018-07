Mlada mama se objesila pred kćerkicom jer joj se dečku ugasio telefon

Mlađu žensku osobu obješenu je pronašla njena maloljetna kćerka u porodičnoj kući, a kao uzrok samoubistva navodi se svađa preko poruka sa dečkom.

Anješka Giza (Agnieszka Giza) (23) riješila je sebi da oduzme život u svom domu u Čerširu u Engleskoj nakon što joj je Marek Goralzek (Marek Goralczyk), njen dečko, prvo rekao da ne može da ide sa njim na koncert, da bi zatim, prilikom raspravljanja preko poruka, prestao da joj odgovara zbog toga što mu se ispraznila baterija na mobilnom telefonu.

Goralzek je nakon konceta otišao kod svog prijatelja, koji ga je poslije nekoliko sati sna probudio i saopštio mu da je majka njegove kćerke i nevjenčana supruga, Anješka, oduzela sebi život, prenosi “Blic“.

Kako su saopštili iz policije, ona je vjerovatno pomsilila da je dečko vara, pa je odlučila da se objesi. Nesretnu devojku je pronašla njena trogodišnja kćerka koja je stajala pored nje i vrištala sve dok je nisu čuli majstori za vrata koji su došli tog jutra po dogovoru.

– Momci su stajali ispred vrata i zvonili, niko im nije otvarao sigurno pet ili deset minuta. Postali su zabrinuti zato što su čuli djevojčicu kako plače unutar kuće. Jedan od njih je podigao drugog i pomogao mu je da uđe u kuću. Išli su od vrata do vrata, kucajući na svaka od njih, ali nije bilo odgovora. Pošto su i dalje čuli djevojčicu kako plače, pratili su njen glas, kada su došli do kupatila. Vrata su otvorili i tada su vidjeli Anjušku, izjavio je poručnik David Vud (David Wood) iz policije.

– Na telefonu je ostala otvorena prepiska nje i dečka. Ona je željela da ide sa njim na koncert, ali to je bilo muško veče, bez žena. Poslije mu je dala ultimatum da dođe kući, ali on tu poruku nije vidio zbog toga što mu se ugasio telefon. Toksikološkim pregledom utvrđena joj je velika količina alkohola u krvi, nastavio je on.

Kako se navodi, samoubistvo je najvjerovatnije počinjeno iz nehata, pošto postoje sve indicije da je samo željela da zaplaši supruga.