MISTERIOZNA SMRT: Profesorica pobjegla u Njemačku sa svojim učenikom i udala se za njega, a onda pala s trećeg sprata

Natalija Ćirić Radin (34) poginula je pod nerazjašnjenim okolnostima nakon skoka s trećeg kata u njemačkom gradu Mainzu, dok je u istoj sobi bio njezin suprug M.R. (22), inače njezin bivši učenik iz srednje škole. Tragični skok u smrt ove mlade žene porijeklom iz srpskog grada Petrovca na Mlavi dogodio se 7. lipnja.

Prema priči majke preminule Natalije, Zlatice Ćirić, ova smrt je misterij za njezine najbliže u Srbiji. Kako priča za “Blic“, njezina kći je u Mainz otišla sredinom travnja sa svojim 12 godina mlađim suprugom kojem je Natalija prije bila profesorica u školi.

– Ja sam najnesretnija majka, koja je izgubila kćer pod nerazjašnjenim okolnostima. Njezina nesreća je počela kad je prihvatila udvaranje svog učenika. Distancirala se od svih nas, napustila posao u školi, učila njemački jezik i otišla u Njemačku kod njega koji se tamo doselio još u studenom prošle godine – u suzama se prisjeća Zlatica.

Ne krije da je s Natalijom bila u jako lošim odnosima, jer obitelj nije prihvaćala njihov brak. Kako kaže, o kćeri nije imala nikakve informacije sve do 12. lipnja kad im je na vrata pokucala policija.

– Rekli su nam da je pet dana ranije Natalija skočila s trećeg kata iz stana u kojem je živjela s njim, a on je u trenutku njezina skoka bio prisutan i nije je spriječio u tome. Navodno je bio ispitan i podvrgnut poligrafskom ispitivanju, koje je prošao – priča Zlatica.

Ona sumnja da je Natalijinu odluku da izvrši samoubojstvo izazvao upravo suprug preminule.

– Na svu moju nesreću, ja do njega ne mogu doći niti mogu dobiti dozvolu da dijete sahranim tu u obiteljskoj grobnici. Što se tog kobnog dana verbalno dogodilo između njih, to za sada zna samo on koji je cijeli događaj htio zataškati da mi ne bismo saznali da nam je dijete izgubilo život, ali nam je po službenoj dužnosti javio konzul iz Frankfurta. Moja kći nije bila suicidalna i ne znam što se moglo dogoditi da digne ruku na sebe – kaže majka.

