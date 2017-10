Misterija u BiH: Osam kokoši ostalo bez glave, mještani tvrde: To je ‘džudžan’

Kokoši nisu zadavljene ili odnesene i pojedene, već su ostale bez glave. Navodni krivac je ‘džudžan’, mitološko biće, no niko još ne zna kako zapravo izgleda…

U četvrtak je u središtu Gruda u BiH obezglavljeno osam kokoši. Nisu zadavljene ili odnesene i pojedene, kako to po običaju rade, primjerice, lisice kad krenu u pohod, već su ostale bez glave. Stariji mještani tvrde da je to djelo ‘džudžana’ i da on je njegov običaj napraviti ovakav haos, piše portal Grude.com.

EroGAG, jedan od poznatijih satiričnih portala u BiH, ‘džudžana’ je opisao kao mitološko biće i glavni uzrok svih poljoprivrednih devastacija desetljećima.

Također, objavljivale su se različite fotografije uhvaćenog ‘džudžana’, no uglavnom se radilo o fotomontažama, fotografijama hrčka i drugih životinjica koje mogu na prvu šokirati.

Ipak, teško je za vjerovati da iza ‘masakra’ osam kokoši stoji mitološko biće koje nikad nitko nije vidio.