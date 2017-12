Mirsad majku poslao na kafu: Kad se vratila, u jednoj sobi joj je visio sin, a u drugoj ležala ubijena snaha

Mirsad Šiljaković (49) iz Pećinaca nožem je usmrtio bivšu nevjenčanu suprugu Melitu Dmitrović (46), iz Donjih Petrovaca, u kući svoje majke u Pećincima, a zatim se objesio.

Tijela supružnika, koji su do prije deset dana živjeli zajedno u Melitinoj kući u Donjim Petrovcima, našla je Mirsadova majka.

Ona je znala da će Melita tog dana doći kod njenog sina, koji ju je zbog toga poslao na kafu. Kući je krenula tek kad je mislila da je žena otišla. Međutim, tamo je zatekla zaključana ulazna vrata.

Nije ni pomislila da se unutra nešto loše desilo, pa je otišla do kćerke, a zatim do komšije. Poslije nekog vremena došla je opet do kuće, ali je sada uspjela da otključa vrata.

– Popela se na sprat i u drugoj sobi sa lijeve strane vidjela je Mirsada kako visi. U prvom momentu je pomislila da se šali, ali kada je prišla, vidjela je kanap od roletne oko njegovog vrata, a jedna noga mu je bila na stolici – priča Mirsadova sestra.

U šoku je krenula u dnevnu sobu, ali je na vrata bila gurnuta fotelja.

– Uspjela je da uđe i na podu pored kreveta ugledala je krvavo Melitino tijelo. Bili su joj krvavi vrat i grudi. Istrčala je i došla kod brata i mene pa smo pozvali policiju i Hitnu pomoć – dodaje ona.

Obavljen je uviđaj, a prema prvim rezultatima istrage, Mirsad je Melitu zaklao nožem, a zatim se objesio u drugoj sobi.

Tijela su poslata na obdukciju u Novi Sad, a rezultati autopsije bit će poznati sutra.

Šta se tačno dešavalo između Mirsada i Melite i šta je dovelo do ove posljednje u nizu porodičnih tragedija u Srbiji, nažalost, znali su samo njih dvoje.

Autor: Telegraf.rs