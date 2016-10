Miroslav Ilić – nemam pojma zašto više nisam u žiriju

Crvena stolica u kojoj sjede članovi žirija u „Pinkovim zvezdama“ dvije sezone je bila rezervisana za Miroslava Ilića. Međutim, na početku treće mnoge je iznenadilo kada su vidjeli da u žiriju nema Svetlane Cece Ražnatović, Marine Tucaković, Bore Đorđevića, Harisa Džinovića, Miroslava Ilića. Iako treća sezona već uveliko teče, ljudi se i dalje pitaju šta se desilo pa su svi članovi žirija promijenjeni. Jedna od najvećih folk zvijezda na našim prostorima, Miroslav Ilić progovorio je o tome.

Kako prenosi portal Pink.rs, on je Ilić je rekao da su ljudi iz produkcije donijeli odluku da Pinkove zvezde dobiju nove članove žirija, a da on ni na koji način nije, niti je mogao da utiče na to. Kada je riječ o kolegama koji su sjedeli u žiriju zajedno sa njim, Miroslav kaže da je sa svima u odličnim odnosima i da su u stalnom kontaktu. „Oni su moji ortaci i često pozovemo jedni druge telefonom“, rekao je Ilić.

On vjeruje da bi se odlično slagao i sa kolegama koji su sada u žiriju. „Ja uvijek govorim ono što mislim i svoje mišljenje branim pred svima. Moji stavovi mogu da se podudaraju sa stavovima drugih, ali mogu biti i protivrečni, bez obzira sa kim sam ušao u raspravu, da li sa Darom, Zoricom, Šabanom ili bilo kim drugim. Međutim, ako su nam mišljenja različita, to nikako ne znači da smo u lošim odnosima“.

Odnosi između Miroslava Ilića i Zorice Brunclik jedno vrijeme su bili poprilično zategnuti, pa publiku interesuje kako bi se njih dvoje slagali. „Obzirom da smo folkeri, pretpostavljam da bi nam se mišljenja o takmičarima često poklapala. Na kraju krajeva, mi nikada nismo ni bili na „ratnoj nozi“. Ona za mene u medijima nikada nije rekla ni jednu jedinu pogrdnu riječ, niti sam ja bilo kada ružno govorio o njoj. Jedino što sam uvijek iznosio svoj stav. U određenom momentu sam shvatio da ona i Kemiš rade nešto što je suprotno mojim principima i riješio sam otići. I to sam učinio na civilizovan način, bez rasprave, samo sam se pozdravio sa njima i to je bilo to. Svoje stavove uvijek iznosim javno, bez ikakvog ustručavanja, a ako oni nekome ne odgovaraju, to već nije moja briga“.

Javnost zna da se Miroslav ne druži mnogo sa svojim kolegama sa estrade, a po njemu, jedini razlog za to je njegova prezauzetost. „Volim da držim koncerte i da pjevam svoje najveće hitove i to činim uvijek kada mi se ukaže prilika, pred publikom, ali i pred svojim kolegama. Međutim, isto tako volim normalan, miran život, a izbjegavam ispijanje kave po ugostiteljskim objektima. O čemu bi mogao da diskutujem sa njima? Automobili, nakit i skupa garderoba nisu predmet moga interesovanja. Danas je većina estradnih zvijezda opterećena novcem i velikom slavom, a mene interesuju neke sasvim druge stvari“ – zaključio je Miroslav Ilić u razgovoru za Pink.