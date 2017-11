Ministar unutrašnjih poslova FBiH poslao je i poruku Miloradu Dodiku nakon crtanja karata

Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i jedan od članova Predsjedništva Stranke demokratske akcije (SDA) Aljoša Čampara gostujući u Danu uživo na N1 govorio je, između ostalog, i o stanju u SDA.

Čampara je komentarišući Dodikovo crtanje karte tokom intervjua za DW kazao da “Dodik uvijek malo budan sanja”

“To se sigurno neće desiti, on to nešto što crta. Mnogi su ovdje prije 20 ili 30 godina pokušavali crtati neke karte, zna se gdje su i kako su završili”, kazao je Čampara za N1.

“Ne znam šta očekuju ljudi, možda očekuju da neko rasparčava Bosnu i Hercegovinu, uništava građane i da neko kaže da je to super i OK i da nećemo ništa uraditi. Naravno da ćemo uraditi, to nam je obaveza. Svi smo se prilikom preuzimanja funakcija zaklinjali na zakone i Ustav ove zemlje. Žao mi je što se dižu političke tenzije i što se više ne bavimo pitanjima običnih građana od kojih zavisi puno stvari, da ljudi imaju puno bolji i lagodniji život”, naveo je Čampara.

On je dodao da se “nekad zbog sitnih političkih, ličnih ili stranačkih interesa dižu tenzije”. Govorio je i o obećanju bakira Izetbegovića o 100 hiljada radnih mjesta.

“100 hiljada radnih mjesta se jako dobro odvija. Sa ovim mjesecom imamo 36.000 radnih mjesta i otprilike, sa završetkom ovog mandata, imat ćemo oko 40 hiljada radnih mjesta. To su egzaktni podaci od Porezne uprave i Zavoda za statistiku. Oni se ne mogu fingirati. Ti podaci se ne mogu izmisliti ili slagati”, naveo je Čampara.

Autor: N1