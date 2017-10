Ministar oštro: Mektić se oglasio nakon Izetbegovićeve izjave o Erdoganu i Aliji

Dragan Mektić, član Glavnog odbora Srpske demokratske stranke i ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine, održao je danas pres-konferenciju na kojoj je, između ostalog, komentarisao jučerašnju izjavu člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da je njegov otac Alija Izetbegović predsjedniku Turske Redžepu Tajipu Erdoanu ”ostavio BiH u amanet”.

Mektić je oštro kritikovao Izetbegovića.

”Nažalost, moramo se baviti tuđim glupostima umjesto da obrazlažemo naše strateške planove i programe vezane za predstojeće izbore, kako da izvedemo ovo društvo iz sunovarata i krize, da obezbijedimo kakvu takvu perspektivu mladim ljudima, da ne bježe i napuštaju BiH i samim tim i RS”, poručio je Mektić.

Osvrćući se na izjavu Izetbegovića, Mektić je kazao da ”mi nemamo ništa s Turskom”.

“Ja odavde sa ovog mjesta mu poručujem, to što je njegov babo ostavio Erdoganu i Turskoj neka ogradi i prepiše Turskoj. Nemamo ništa ni sa njegovim babom, ni sa Erdoanom, ni sa Turskom. Tu nebulozu i glupost što je izjavio, neka on sa Erdoanom sada sjedne i ono što misli da u amanet, Erdoan neka što prije ograde i prepiše jedan kroz jedan Erdoanu. Ne može on davati niti njegov babo u amanet. Mislim da to nikome ne odgovara, pa ni Bošnjacima”, dodao je on.

