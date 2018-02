Mimo Šahinpašić stigao u Sarajevo: Hvala ti Nećko koji si mi darovao novi život

Nakon uspješne retransplantacije bubrega u francuskoj bolnici u Grenobleu naš kolega i novinar Mimo Šahinpašić je danas u pratnji koordinatora OTVORENE MREŽE, doputovao u Sarajevo.

Emocija i suza radosnica nije manjkalo, dočekale su ga supruga i kćerka, njegov donor Nedžad Omerspahić, kolege novinari, prijatelji i predsjednik OTVORENE MREŽE dr. Almir Čehajić Batko.

Od emocija i uzbuđenja je jedva govorio, ali je sretan što je napokon u Sarajevu.

“Poludjet ću od sreće, samo da idem kući, sačekale su me supruga Dejana i kćerka Nora, vidim ih nakon 50 dana. Hvala svima, hvala Nečku mom koji mi je dao život. Ja koje sam laprdalo najveće nemam riječi. Malo sam duže ostao zbog problema sa želucem. Bubreg radi i radit će”, kazao je Mimo koji nije mogao sakriti emocije.

Nedžad Nećko Omerspahić, 33-godišnjak koji mu je donirao bubreg kaže: “U Sarajevo sam došao prije 10-tak dana, osjećam se super i francuski ljekari su vanzemaljci. Kada vama neko život spasi i kada se nađete u istoj situaciji, onda znate šta to znači. I meni je neko spasio život i ja znam kako je to. Mimo je naš i to bih opet uradio. Transplantirani bubreg mu je naglo stao, pojavilo se 12 ljudi koji su bili potencijalni donori i niko nije odgovarao. Kad je bilo život ili smrt, ja sam rekao ‘Ja ću’. Ljekari traže i najmanju sitnicu da kažu ne, spasili smo ga i sad ga čekamo i u subotu idemo na utakmicu.”

Mimina supruga, Dajana Šahinpašić, kazala je da je presretna i zahvalila se svima.

“Presretna sam, šta čovjek da kaže nakon takve patnje koja je trajala od maja mjeseca. Nemam riječi da opišem stanje u kojem se nalazim, i ja i kćerka. Hvala svim dobrim ljudima koji su pomogli i prvi put i sad, hvala svima što su ispratili bol i hvala im što je Mimo sada novi čovjek”, kazala je Dajana.

Podsjetimo, Mimi je prvog februara uspješno retransplantiran bubreg u Grenobleu. Bubreg mu je donirao prijatelj Nedžad Omerspahić i to nakon što je Mimin bubreg koji je transplantiran prije 17 godina prestao funkcionisati.

“To su ta vrata SARAJEVSKOG aerodroma”, uz presretan osmijeh i suze koje nije mogao sakriti, kazao je dr. Čehajić.

“Dobro došao kući Mimo”, su riječi dobrodošlice od ekipe Udri muški i OTVORENE MREŽE i “Never Give Up Mimo”!