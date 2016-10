Milorad Dodik otkrio čime će se baviti kada napusti politiku

U razgovoru sa Senadom Hadžifejzovićem na FACE TV-u, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otkrio je čime će se baviti kada se povuče iz politike.

O tome je li spreman za svoj politički kraj Dodik priznaje da je htio da se povuče prije nekoliko godina, ali je odlučio ostati još.

– Moj mandat je do onog momenta dok me narod bira i do tad ću biti ovdje. Kad ne budem, sposoban sam baviti se drugim poslom. Energija mi se vratila, kao i snaga i želja – istakao je on.

Dodik je za kraj poručio da mu je izlazna strategija formiranje nevladine organizacije koja će se boriti protiv nasilja u BiH.

– I biću utome veoma uspješan, vidjećete.”, kazao je Dodik.

Autor: Avaz.ba