Milorad Dodik komentarisao današnji sastanak u Sarajevu

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je sastanak sa komesarom za politiku susjedstva i pregovore o proširenju EU Johanesom Hanom u Sarajevu bio deprimirajući i nefunkcionalan i da nije pokazano ništa više, osim deklarativnih zalaganja.

“Sastanak je bio potpuno nefunkcionalan i nije donio nikakva rješenja. Nije jasno manifestovana ni većina za set zakona o akcizama, ni opredjeljenje da se konsenzusom dođe do upitnika”, rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajavu.

On je naveo da je na sastanku sa Hanom razgovarano o evropskim perspektivama BiH, Upitniku Evropske komisije, strategijama u vezi sa ruralnim razvojem, te o Reformskoj agendi i setu zakona o akcizama.

“Na sastanku je bio vidljiv jedan potpuno depresivan pristup koji u BiH postoji o tome. Vidjelo se da BiH nema koncentrisanu vlast na zajedničkom nivou, niti parlamentarnu većinu, te da je kriza vlasti i institucija opšta, mada je bilo onih koji su na sastanku obećavali lagano i brzo kretanje”, istakao je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

On je naglasio da treba biti realan jer odgovori na Upitnik moraju imati politički konsenzus.

“To nije moguće. Vidjeli smo prije dvije godine, kada smo upozoravali na priču o popisu stanovništva, da to nije struktura koja je opšteprihvatljiva. Sada u Upitniku treba da budu istaknuti podaci u vezi sa popisom”, kaže Dodik i poručio da RS ne može da prihvati da postane zvanično ono što je lažirano.

On je istakao da u je Upitniku navedeno i pitanje da li je BiH opredijeljena za članstvo u NATO-u i istakao da je opredjeljenje RS vojna neutralnost, te da o tome nema razgovora.

“Narodna skupština Republike Srpske donijela je rezoluciju i mi ćemo se u okviru nje ponašati”, naveo je Dodik.

On je istakao da je olako rečeno da će Upitnik biti završen polovinom mjeseca. “To je samo zamajavanje evropske javnosti, a prije svega komesara Hana. Mislim da je on to dobro shvatio”, naglasio je Dodik.

Kada je riječ o konkretnim odgovorima, Dodik kaže da Republika Srpska ne može stajati iza Upitnika koji nije usaglašen kroz mehanizam koordinacije, te da je vidljivo da to izbjegava bošnjačka komponenta i da na tom planu postoji zastoj.

Govoreći o setu zakona o akcizama, Dodik je rekao da će SNSD glasati za akcize “kada bude obezbijeđena većina sa druge strane”.

Dodik je potvrdio da je na sastanku razgovarano i o Strategiji ruralnog razvoja, koja podrazumijeva zbir strategija Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/, uključujući i elemente Brčko distrikta, te naglasio da treba odbaciti dokumemnt koji je predložio Savjet ministara i nadležno ministarstvo jer je samo unio zabunu.

“To treba odbaciti sve do momenta dok se ne usaglasi sa stanovišta principa o kojima govorimo – strategije ruralnog razvoja Republike Srpske i FBiH da se nađu na jednom mjestu, da se javno istakne sadržaj i jedne i druge, a ono što može biti zajednički zaključak može da bude samo dogovor. Ništa više od toga”, naglasio je Dodik i dodao da će Vlada RS raditi na tome i da je tome predana.

On je istakao da je Vlada ispunila sve reformske zahtjeve u vezi sa Reformskom agendom koju su nametnule stranke iz vlasti na nivou BiH, koje su najveći opstruktori te reforme.

Autor: Srna