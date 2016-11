Milorad Dodik: Bit će još referenduma u RS, a Kolindi Grabar Kitarović poručujem da…

– Referenduma u Republici Srpskoj će biti, ali njihove teme birat će isključivo građani RS-a – izjavio je predsjednik RS-a Milorad Dodik.

On je ovo rekao komentirajući izjavu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović kako nestabilnost BiH ukazuje na to da BiH još nije potpuno politički emancipovana te da nedavni referendum u RS-u vidi kao prvi korak ka nizu referenduma, do moguće nezavisnosti tog entiteta, što, kako kaže, otvara mogućnost za novi konflikt.

– Nije njeno da se miješa u unutrašnju politiku BiH i RS-a – izjavio je Dodik za RTRS, poručivši da je “stare stereotipe izvukla iz ormara”.

Dodik je već drugi dan u posjeti Sankt Peterburgu, gdje je razgovarao s gubernatorom sanktpeterburške gubernije Georgijem Poltavčenkom o jačanju odnosa RS-a i ove gubernije, te daljim koracima u Mapi puta za Protokol o saradnji, koji je ranije potpisan.

On je danas govorio i na Četvrtom međunarodnom kongresu “Sankt Peterburg i slovenski svijet”.

Ponovo je ukazao na “nepravednost zapadnih sankcija prema Rusiji i činjenicu da RS u institucijama BiH nije dala pristanak za ovakav čin”, javio je RTRS.

Autor: Fena