Milica Pavlović: “Želim muškarca poput Lukasa”

Glasine da su više od kolega i saradnika ne prestaju da prate Milicu Pavlović i Acu Lukasa. Mlada srbijanska pjevačica je ‘ulje dolila na vatru’ kad je viđena da u tri ujutru izlazi iz auta starijeg kolege sa kojim je nedavno snimila pjesmu ‘Kidaš me’.

– Aca je dokazani zavodnik, ali tek sad kad smo postali veoma bliski mogu da shvatim zašto ga žene toliko vole i šta vide u njemu. On je izuzetno specifičan, ima jaku energiju i harizmu, ali isto zna da bude i veliki džentlmen kada su žene u pitanju. Ono što je posebno bitno je to da zna da vas nasmije, a meni je to izuzetno važno u jednom odnosu. Kada muškarac zna da vas voli, usreći, ali i da vam uljepša dan, onda je to prava stvar, kaže Milica navodeći da bi voljela kraj sebe muškarca kao što je Lukas, prenosi “Express tabloid“.

Pjevačica dodaje je zbog duetske pjesme i hemije u spotu svi pitaju o njihovom odnosu:

– Na svakom koraku me svi pitaju samo o Lukasu. Baš sam mu nedavno rekla da sam izgleda postala njegov portparol. Šalu na stranu, sve je to samo dobar pokazatelj da smo nas dvoje odličan tandem i da je duetska pjesma bila pravi pogodak.