Milica Pavlović: “Ne postoji muškarac koji bi me mogao prevariti”

Srbijanska muzička zvijezda Milica Pavlović nedavno je proslavila 27. rođendan, što je bio odličan povod da organizuje slavlje za najbliže prijatelje u jednom poznatom beogradskom hotelu.

U veseloj atmosferi i odličnom društvu, ona je obilježila svoj važan datum sigurna da će joj godina koja dolazi donijeti još više razloga za sreću.

Naime, iako je na dan rođendana bila na nastupu na Sokocu, kraj nje su i te noći bili najbliži prijatelji, a nekoliko dana kasnije propisno im se odužila proslavom koju će svi pamtiti, dok će uskoro rođendan obilježiti i u društvu bake i djeda. Ona je za “Story” otkrila svoj stav o muškarcima.

“Moj posao je surov i sigurno da me je to naučilo mnogim stvarima, kao i da mi je otvorilo šire vidike kada je riječ o muškarcima. Mislim da ne postoji muškarac na ovoj planeti koji bi me mogao prevariti, da mi pomuti razum, i sigurno da mi iskustvo koje imam ne dozvoljava da se tek tako zanosim raznima koji me okružuju i pokušavaju da me osvoje“, rekla je Milica.