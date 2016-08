Milanović poslao poruku političarima u BiH u kojoj se okomio na RS

Predsjednik SDP-a Zoran Milanović rekao je u petak u Dubrovniku da će, ako postane hrvatski premijer, blokirati pregovore Srbije i EU ako Srbija ne ukine zakon o univerzalnoj jurisdikciji, a bh. političarima poručio je da ne nasjedaju na provokacije.

U izjavi novinarima nakon predizbornog skupa u Dubrovniku, Milanović se osvrnuo na natpise srbijanskih medija koji ga nazivaju ”ustašom” i ”budalom”, nakon što je u medije dospio tajno sniman tonski zapis njegovog sastanka s braniteljima u kojima je rekao kako “Srbi žele biti gospodari Balkana, a zapravo su šaka jada”.

”Nije prvi put da me srbijanski mediji nazivaju budalom i ustašom, ako nisi siguran gdje si i napadaju te Hasanbegović, Tomo Nikolić zvani ‘Grobar’, Aleksandar Vučić, a sada i Plenković, koji me malo razočarao, to se zove siguran smjer. Ne moram nikome objasniti što sam u Hrvatskoj napravio za status srpske nacionalne manjine. To su naši građani, ima ih jako puno u SDP-u, njihov glavni grad je Zagreb, ne čaršija, oni znaju što su im ti tipovi napravili 90-ih godina i kako su ih poticali na pobunu protiv njihove hrvatske braće i Domovine i kako su užasnu cijenu platili”, izjavio je Milanović.

Na upit je li možda pretjerao te je li mu žao zbog izgovorenih stvari, Milanović je upitao šta to nije tačno.

“Ja imam ljudski odnos s hrvatskim građanima. Čaršija i oni koji je trenutno predstavljaju ljudi su koji su 90-ih godina ovdje sijali mržnju i rat i za to nisu nikad odgovarali. S tim ljudima nemam potrebu niti uzajamnog poštovanja niti dobrih odnosa. Te ljude naprosto moram nazvati pravim imenom i fascinantno je kako se u svemu tome našao i HDZ”, rekao je.

Milanović je istaknuo kako ga se sada pokušava zavaditi s ljudima koji su bili huškači i najviše unesrećili hrvatske Srbe tokom 90-ih godina.

“Primili smo te ljude, razgovarali smo s njima, a kakvi su ljudi, to su pokazali. Oni iz jada i očaja me pokušavaju zavaditi, pazite s kim, Tomom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem, ljudima koji su huškali u Hrvatskoj i najviše unesrećili hrvatske Srbe. Sva kalvarija i jad hrvatskih Srba 90-ih godina, uz neke greške hrvatske politike od kojih ne treba nikada bježati, su produkt huškanja tih ljudi i Vojislava Šešelja. To su ministri u Vladi Slobodana Miloševića. To im je prvi posao i to ne smijemo zaboraviti. Ja s njima u Briselu ne mogu i neću sarađivati. Čaršija neka piše što hoće, ali hrvatski Srbi znaju tko im je u političkom smislu majka, a tko zla maćeha”, rekao je Milanović.

Ako ponovno postane premijer Milanović je kazao kako će Srbiji dati primjeren rok da ukine sporni zakon o univerzalnoj jurisdikciji.

“Ako ga ne ukine blokirat ćemo im pregovore i u tome me Bog neće zaustaviti i donijet ćemo neki sličan diskriminacijski zakon kojim ćemo njima nanositi štetu. Ne želim to napraviti, zbog odnosa sa susjednom državom, ali ako na vlasti imate ljudi koji su ratni huškači i time se ponose i svaku priliku koriste da dođu u Republiku Srpsku koja rastura BiH… Gospodo političari u BiH nemojte biti sitni i nasjedati na provokacije. Ti isti tipovi svakom prilikom dolaze na našu granicu, a ja s jedne strane u Jasenovcu priznajem neke strahote u hrvatskoj povijesti, a oni sve Hrvate nazivaju ustašama, i tako cijelo vrijeme. To su naši partneri?! Ne. Ja ne tražim od njih da se promijene, neka samo ukinu taj zakon. Ne moramo se voljeti, ekonomija ide, ljudi iz Srbije ovdje dolaze kao gosti, lijepo im je, sve ide. Ali da ću poštivati te ljude koji su bili dušmani srpskog i hrvatskog naroda 90-ih godina, e pa neću. To neka radi HDZ”, poručio je Milanović.

Autor: Fena