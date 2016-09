Milanović divlja u SDP-u: Saradnici mu okreću leđa i biraju svoje kandidate

Otkako je Zoran Milanović najavio da se više ne kani kandidirati za poziciju šefa stranke, iste sekunde je u SDP-u započeo kaos kojem se kraj, zapravo, uopće ne nazire.

Naime, suprotno očekivanjima dijela dojučerašnjih Milanovićevih suradnika, ali i stranačkih veterana, javne kandidature uslijedile su maltene istog trena kad je Milanović završio s ‘oproštajnom’ presicom. I upravo su te kandidature i lobiranja na sve strane doveli do ozbiljnih razmimoilaženja i sukoba u samom vrhu SDP-a, a u javnosti zadale još jedan udarac ionako posrnuloj stranci. Posljedica – u ovom času u SDP-u malo tko ikome vjeruje, a čak i oni SDP-ovci koji svoje analize rado dijele s novinarima sada šute ili su puno oprezniji. O javnom iskazivanju potpore pojedinim kandidatima, osim par iznimaka, nema ni govora…

Među stranačka četiri zida postalo je nemoguće zadržati informaciju da je sam Milanović, već dan nakon izbora, počeo lobirati za to da ga naslijedi Ranko Ostojić, što je u dijelu njegovih bliskih suradnika, doznajemo, izazvalo šok. Milanović je očito računao na to da će ga dojučerašnji suradnici bespogovorno poslušati, kao milijun puta dotad, no, smetnuo je s uma da je ipak na odlasku i da njegove ideje više nemaju ni približno jednaku težinu kao što su možda i imale prije mjesec dana. Iz stranke ne prestaju curiti informacije o njegovim ispadima bijesa, uvredama i poklapanjima slušalice onima koji su se drznuli pružiti otpor…



Posvađao se s Hajdašem Dončićem

Navodno se upravo na tu temu posvađao jednim od najbližih suradnika, Sinišom Hajdašem Dončićem, čovjekom koji stranci na terenu zlata vrijedi i uredno nosi brojne mandate. Hajdaš Dončić, naime, ne samo da ne podržava Milanovićev izbor – Ostojića – već je među malobrojnima javno podržao samu inicijativu da se u bitku za prijestolje uključi bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić. Špekuliralo se, doduše, i s time da će se i on sam biti jedan od kandidata, no Hajdaš Dončić je to više puta demantirao. Za Index je samo kratko komentirao kako se, citiramo, u ovim okolnostima neće kandidirati. Na pitanje znači li to da je njegova kandidatura, izmijene li se okolnosti, i dalje moguća, Hajdaš se ispričao obvezama i završio razgovor. Nejasno je tako ostalo na koje točno okolnosti misli Hajdaš, no nije isključeno da njegova kandidatura ovisi upravo o tome hoće li se u tu utakmicu upustiti kandidat kojeg on javno podržava – Orsat Miljenić.

“Miljenić bi bio pravo osvježenje za stranku. Mlad je, sposoban, ima energije, nije kompromitiran, nije uvučen ni u kakve stranačke igre”, komentirala je za Index jedna od stranačkih veteranki koja je, kaže, ostala zgrožena činjenicom da se u cijeli taj prevažni proces izbora Milanovićevog nasljednika – dakle, čovjeka od kojeg se očekuje da SDP-u vrati i rezultat, ali i renome koji je Milanovićevim solo epizodama prilično narušen – ulazi tako površno i bez suvisle strategije. Sličnog je stava i Željka Antunović koja kaže da izborni rezultat nije posljedica samo promašaja u kampanji, već dugogodišnje loše komunikacije i kumuliranih propusta koji su doveli do toga da je SDP izgubio renome lijeve stranke.

Opasnost od daljnjeg pada rejtinga

“Neće biti dobrog rješenja dokle god se i kandidati i stranka s time ne suoče. Ako ne dođe do otvorenog suočavanja s time, postoji realna opasnost od daljnjeg pada rejtinga i mogućeg osipanja stranke”, izgovorila je Antunović za Index strah koji dijele brojni njezini stranački kolege, ali ga se uopće i plaše javno izreći.

No, kako bilo. Miljenić još uvijek nije potvrdio hoće li istaknuti kandidaturu ili ne. Na pozive se ne javlja, a njegovi bliski stranački kolege uvjeravaju nas da je vrlo blizu konačnoj odluci.

Ono što Miljeniću njegovi stranački kolege ističu kao prednost, teren je na kojem minuse bilježi njegov mogući suparnik i Milanovićev kandidat Ranko Ostojić. Bivšem Račanovom Ravnatelju policije, a Zokijevom ministru unutarnjih poslova nitko ne može osporiti da je operativac i da terenske i svakakve zadatke odrađuje kao od šale, međutim, mnogi mu upravo u tome vide teret koji u budućnosti može biti prilično štetan.

“Ostojić je Milanoviću ono što je Milijan Brkić bio Karamarku”, kaže nam jedan poznavatelj prilika Zokijeve družine.

“Ima informacije sa svih strana, i iz sustava i iz službi. Izuzetno je inteligentan, ali i spreman na sve. Kao siva eminencija i zapravo bez ozbiljnog nadzora javnosti Ostojić može zlata vrijediti. Međutim, u prvom planu, sve ove stvari o kojima pričamo, stranci se lako mogu obiti o glavu”.

Mrsić lak plijen za Ostojića

Za razliku od Miljenića, Ostojić nije puno razmišljao o kandidaturi i među prvima ju je istaknuo. Štoviše, odmah je i vrlo mudro jednog od navodnih takmaca za isto mjesto, Peđu Grbina, već delegirao za voditelja svoje kampanje. Jedan manje…

Međutim, koliko je otpor Milanovićevoj ideji da ga zamijeni Ostojić velik, možda najbolje svjedoči informacija po kojoj se njegovi protivnici danima grupiraju oko ideje – kandidirat će se ili Miljenić ili – Mirando Mrsić. No, svjesni su da je Mrsić Ostojiću “lakši plijen”, zato se, uvjeravaju nas, i čeka konačna odluka Orsata Miljenića koji je, po svima, puno bolji izbor. U svakom slučaju, kandidira li se ijedan od njih dvojice, očito može računati na potporu iz baze onog drugog, čime je ciklus formiranja fronte protiv Ranka Ostojića, odnosno posljednje Milanovićeve naredbe, kompletan.

Osim kandidata iz redova najbližih suradnika Zorana Milanovića, tu je i Tonino Picula, no njegovo ime u kontekstu novog predsjednika SDP-a nije nikakva novost. Kako nam kažu njegovi stranački kolege koji ga podržavaju, marljivi Šibenčanin bio bi pravo osvježenje nakon Milanovića, plus, ima sjajan rejting među biračima. No, Picula je samome sebi zabio autogol teorijom po kojoj funkciju predsjednika SDP-a može još bolje obavljati ako istovremeno zadrži poziciju u Europarlamentu.

“Ne vidim da jedna stvar isključuje drugu. Onog trenutka kada budem predsjednik SDP-a, ako tako odluče članovi i članice stranke i ako budem ulazio u parlament, doista ne mogu ostati član parlamenta u Bruxellesu. Do tada vjerujem da moja funkcija u EP-u može samo pojačati i međunarodnu poziciju SDP-a, ali i Hrvatske”, rastumačio je svoju viziju Picula novinarima i time tutnuo u ruke oružje svim svojim protivnicima da po njemu pucaju…

Uz sve navedene, kandidaturu je istaknuo i Domagoj Hajduković, no čini se, kako ga nitko zasad ne doživljava kao ozbiljnu prijetnju, a o kandidaturi zasad još uvijek razmišlja i Vesna Škulić.

Autor: Index.hr