Meteorolozi za vikend najavljuju temperature do 32 stepena

Jutros je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 16, Bugojno i Jajce 17, Livno, Sanski Most, Sarajevo i Sokolac 18, Bihać i Srebrenica 19, Banja Luka i Prijedor 20, Doboj, Grude, Tuzla i Zvornik 21, Gradačac, Široki Brijeg i Stolac 22, Bijeljina, Brčko, Mostar i Trebinje 23 stupnja.

Bioprognoza: Nastavlja se period lošijih biometeoroloških prilika, izraženije u drugom dijelu dana. Prije podne će biti ugodnije uz jutarnju svježinu i niže temperature, nakon toga će se pod uticajem sparnog vremena i porasta temperatura opšta slika pogoršati. Poželjno je ponašati se u skladu sa preporukama ljekara, slojevito se odjenuti, konzumirati dovoljno tekućine, ne boraviti duže na suncu, ne pretjerivati sa aktivnostima.

Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano vrijeme. Više oblačnosti u drugoj polovini dana. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Jače nevrijeme se očekuje u Krajini, sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne gdje je moguć i grad. Vjetar umjerene jačine. U većem dijelu zemlje vjetar južnog i jugoistočnog smjera. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne vjetar istočni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 32 stepena.

U Sarajevu prije podne sunčano vrijeme. Više oblačnosti u drugom dijelu dana. U večernjim satima na području grada su mogući pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka oko 29 stepeni.

Subota: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Tokom cijelog dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini jugo. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje od 15 do 19, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 23 i 28 stepeni.

Nedjelja: U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 29, na jugu zemlje do 31 stepeni.

Ponedjeljak: Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima pljuskovi i grmljavina se očekujuu planinskim područjima. Vjetar slab. U Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, a na jugu zemlje od 17 do 21, a najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 stepena, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.