Meteorolozi za danas najavljuju snijeg: Pročitajte i prognozu do četvrtka

Jutros je u našoj zemlji bilo oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 1 stepen, Goražde, Ivan Sedlo i Kupres 4, Bijeljina, Sokolac i Tuzla 5, Gradačac, Livno i Zvornik 6, Drvar 7, Bugojno, Doboj, Jajce, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo i Srebrenica 8, Banja Luka i Zenica 9, Stolac 11, Neum 12, Mostar i Trebinje 13 stepeni.

Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 946 milibara, za 4 milibara je viši od normalnog i sporo opada.

Bioprognoza: Prolazak pogoršanja iznad naše zemlje, kod osjetljivih osoba će uzrokovati jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova, razdražljivosti, problema sa snom. Sa dolaskom noći opšta slika će se djelimično popraviti.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U Hercegovini je moguća grmljavina. Na planinama sa susnježicom ili snijegom. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba bura. Najviša dnevna od 8 do 14, na jugu od 16 do 20 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom povremeno. Najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni.

Utorak: Pretežno oblačno vrijeme, povremeno i ponegdje uz slabu kišu ili lokalne pljuskove. Više padavina se očekuje u večernjim satima. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu od 9 do 13, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu od 15 do 19 stepeni.

Srijeda: Pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini i u Krajini postupno razvedravanje. U jutarnjim satima kiša u većini područija. Prije podna slabih padavina može biti u centralnim i istočnim područjima Bosne, a poslije podne još ponegdje na istoku. Jutarnje temperature od 1 do 7, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu od 15 do 19 stepeni.

Četvrtak: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama Bosne sa maglom ili niskim oblacima. Jutarnje temperature od 0 do 5, na jugu od 4 do 10, a najviša dnevna od 13 do 17, na jugu od 16 do 20 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

