Meteorolozi za danas najavljuju kišu: Objavljena i prognoza do ponedjeljka

Jutros je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini vedro.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 10; Livno 14; Ivan Sedlo, Sokolac 15; Bugojno, Sanski Most 16; Bihać, Srebrenica, Zenica 17; Banja Luka, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sarajevo, Zvornik 18; Bijeljina, Brčko, Trebinje 19; Mostar 21.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne. Na zapadu zemlje bi osobe osjetljive na vrijeme mogle osjetiti smetnje poput glavobolje, pojačanog umora ili razdražljivosti. Na jugu zemlje zbog vrućine i štetnog sunčevog zračenja preporučljivo je preduzimati mjere zaštite.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar u Bosni slab sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slab do umjeren jugozapadni. Dnevne temperature od 24 do 29, na jugu do 33 °C. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva su mogući pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura oko 27 °C.

U subotu u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama u Bosni će biti magle i niske oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima u većem dijelu Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jači pljuskovi su najizgledniji u Krajini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. Na sjeveru zemlje vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 12 i 16°C, na jugu zemlje od 16 do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29°C, na jugu zemlje do 32°C.

U nedjelju u Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno će biti i jakih pljuskova. Vjetar slab, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini vjetar južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 12 i 16°C, na jugu zemlje od 16 do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 26°C, na jugu zemlje od 28 do 32°C.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini većinom umjerena naoblaka. Vjetar slab, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini vjetar južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 12 i 16°C, na jugu zemlje od 16 do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 24°C, na jugu zemlje do 28°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.