Merkel oštro kritikovala Trumpa: Nećemo dozvoliti da nas neko vara

Njemačka kancelarka Angela Merkel oštro je kritikovala administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog uvođenja carina na uvoz iz Evrope u SAD.

“Nećemo dozvoliti da nas neko vara. U takvom slučaju ćemo reagirati i odgovoriti”, kazala je Merkel tokom učešća u emisiji “Anne Will” na njemačkoj televiziji ARD.

Merkel je kazala da će Njemačka poduzeti opsežne mjere ukoliko SAD uvede carine i na njemačke automobile kao što je to učinio s evropskim čelikom i aluminijumom.

“Kritike neće dovesti do popravljanja situacije i zato ćemo nastaviti pregovarati s Trumpom, a samit NATO-a u Briselu je naredna prilika za to. Mi smo već poduzeli neke kontramjere i 1. jula ćemo to dostaviti Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. I kanadski premijer Justin Trudeau je kazao da nije odustao od uvođenja sankcija SAD-u. Nepoduzimanje kontramjera pristanak je na ucjene”, kazala je Merkel.