Mektićev vic mu nije prijao: Govedarica se izvinio Karadžićima i Mladićima

Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica prokomentirao je na konferenciji za novinare u Banjoj Luci vic koji je Dragan Mektić ispričao pred početak sjednice Predsjedništva SDS-a u Bijeljini.

– Cijenim ljude koji su duhoviti i koji znaju biti zanimljivi. Ipak, postoje pravila ponašanja na određenim mjestima. Zna se kako se ponaša u crkvi, a kako u kafani. Bilo kakav vic, nema mjesta na sjednici Predsjedništva SDS-a. Mektić je napravio gaf i nije trebao to da uradi. Želim da se izivinim svima koji smatraju da je to potrebno, a u prvom redu porodicama Karadžić i Mladić – kazao je Govedarica.

Pvodom vica koji je ispričao Dragan Mektić oglasila se i Sonja Karadžić-Jovičević, kćerka osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića.

– Smatram to neprimjerenim i zato što je riječ o kadru Srpske demokratske stranke i ministru koji obavlja dužnost kakvu već obavlja, pogotovo što se to dešava na zasjedanju Predsjedništva SDS-a. U krajnjoj liniji to mogu samo da podvedem pod glupost -rekla je Srni Jovičevićeva, prenijeli su mediji.