Mektić: Ovo je tajna operacija. Policijski komesar u HNK je počinio teško krivično djelo, danas će biti priveden

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić održao je konferenciju za medije u Banjoj Luci povodom sprječavanja MUP-a HNK da konvoj sa izbjeglicama prođe do Imigracionog centra u Salakovcu kraj Mostara.

Boravak migranata u BiH, tvrdi Mektić, pojedini političari koriste za predizbornu kampanju.

– Pored toga što ovu migrantsku krizu pojedini političari, a vidjeli ste jučer u Parlamentu, žele da stave u kontekst političke kampanje i da se iživljavaju nad ovim jadnim ljudima. Ovo su ljudi koji bježe iz pakla i njihov put traje mjesecima. U toj ruti ima ranjivih kategorija, djece bez ikakve pratnje. Ovi ljudi, bez obzira što su ileglani imigranti, zaslužuju ljudski tretman – kazao je Mektić.

Ministar sigurnosti BiH je naglasio da ovo nije klasična migrantska kriza već nezakonita migracija, ali da se izbjeglicama ipak mora pomoći.

– Ja sam neki dan bio u Bihaću i vidio dijete koje spava na ploči. Ja na njih gledam kao na ljude koji bježe iz pakla – izjavio je Mektić.

Mektić je ponovio da su pojedini parlamentarci na jučerašnjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na jadan i bijedan način pokušavali zloupotrijebiti migrantsku krizu za političku kampanju.

Šatorskim naseljem u Sarajevu se, dodaje, pokušao izvršiti pritisak na institucije BiH te je donesena odluka da se to šatorsko naselje, sa oko 250 migranata, izmjesti u Imigracioni centar u Salakovcu.

– Taj je prostor 2006. godine proglašen za Centar za izbjeglice. Ima i više nego dobre uslove za smještaj izbjeglica. To je objekat kojim upravljaju institucije BiH. Jutros su ljudi normalno ušli u autobuse. Međutim, ničim nenanavljena reakcija, a čak smo jučer depešom MUP-u HNK najavili dolazak izbjeglica, a oni nisu ni na kakav način reagirali, da bi jutros veći broj policajaca sa dugim oružjem presreli kolonu pod pratnjom Službe za poslove sa strancima i policije iz Kantona Sarajevo i pod prijetnjom upotrebe sile zabranili, na jedan brutalan način, insistirali da se kolona mora vratiti nazad – izjavio je Mektić.

Prema izjavi policajaca, dodaje Mektić, to je naredio policijski komesar HNK Ilija Lasić.

– Počinio je teško krivično djelo ometanja službenih lica. Pitanje migracija i azila je ustavna nadležnost Ministarstva sigurnosti BiH i on je spriječio da se to izvrši. Da li je neko njemu dao političku naredbu, ja to ne znam. Ako je neko to insistirao, on je bio dužan da to odbije – pojašnjava Mektić.

Ministar sigurnosti je izdao naredbu da se obavijesti nadležni tužilac, koji je, kako je kazao, izdao naredbu da se sprovedu sve istražne radnje.

– Danas će tokom dana policijski komesar morati biti priveden – izjavio je Mektić i dodao da je ovo tajna i jednostrana operacija.

Ministar sigurnosti je dodao da policijski komesar HNK nezakonito obnaša dužnost te da mu Vlada HNK ne isplaćuje plaću jer za to postoji sudska presuda.

– Donio sam odluku da ti migranti ostaju dole. Odmah je upućena jedna medicinska ekipa. Ljudi se nalaze u jednoj teškoj situaciji. Ima 18 djece dole i neću da apelujem ni na koga da nam omoguće da izvršimo svoju obavezu. Samo tražim da se poštuje Ustav i zakon. Ko god bude uzimao pravdu u svoje ruke, naša sigurnost neće vrijediti ničega. Nema uzimanja Ustava, zakona i pravde u svoje ruke, ma koji pojedinac to bio, političar, policajac, sudija ili tužilac. Ovo je jedan presedan. Ovo je tajna operacija koja je planirana, brutalna i sa nesrazmjernom silom koja je upućena na ovaj zadatak – poručio je Mektić.