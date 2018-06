Mektić o Špiriću: Čim ga nema tri dana, smišlja neku prevaru

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić (SDS) ponovo je imao vrlo “zanimljiv” opis Nikole Špirića, potpredsjednika SNSD-a i zastupnika u državnom Parlamentu.

Naime, ministar Mektić je jučer na press konferenciji prokomentirao ideju Nikole Špirića koji je nedavno kazao kako će uputiti zahtjev da mu se – smanji plata.

“Zamislite, nakon 20 godina nakon što prima platu, on se sjetio sada da smanji platu. Ne mogu da odgonetnem jednu činjenicu, da li je to on u smislu poilitičke kampanje ili je Špirić počeo da živi od plate. (….) Čim ga tri dana nema u javnosti smišlja neku prevaru. Čim šuti tri dana leži potrbuške i smišlja neku prevaru i evo je. (…) Vidi lika, tri dana ga nije bilo u javnosti i vidi čega se dosjetio da mu je prevelika plata. Koja je to prevara”, kazao je Mektić.

Mektić je ranije imao i izjavu kako je Špirić “politička prostituka”, a Špirić mu nije ostao dužan pa je poslije rekao kako je Mektić “mjera za ljudsku glupost”.

Autor: Radiosarajevo.ba