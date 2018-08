Mario Mandžukić se oprašta od reprezentacije Hrvatske

Mario Mandžukić (32), napadač Juventusa i drugi najbolji strijelac hrvatske reprezentacije u historiji, odlučio se oprostiti od dresa popularno zvanih “vatrenih” nakon osvojene srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, saopšteno je iz Hrvatskog nogometnog saveza (HNS).

U pismu objavljenom danas na oficijelnoj internet stranici HNS-a, Mandžukić se obratio navijačima Hrvatske riječima “uvijek sam više volio govoriti na terenu nego izvan njega”, javlja Anadolu Agency.

“Stoga mi i ove riječi dolaze malo teže nego što mi je bilo uklizati protivniku ili istrčati sprint u 120. minuti. Teže, jer znam koliko radosti mi donose sva okupljanja, utakmice i pobjede. Teže, jer znam da je slušanje ‘Lijepe naše’ prije utakmice najveća emocija. Teže, jer znam kakva je čast obući hrvatski dres i predstavljati svoju zemlju. Teže, jer znam da je ovo konačno i da nakon ovih riječi više nema povratka. Pa ipak, znam da je vrijeme baš za te riječi…”, pisao je Mandžukić, između ostalog, dodavši:

“Opraštam se od hrvatske reprezentacije. Koliko god me srebro napunilo novom energijom, ujedno mi je olakšalo ovu nemoguće tešku odluku. Doživjeli smo svoj san, napravili povijesni uspjeh i pritom osjetili nevjerojatnu ljubav navijača. Tih mjesec dana, kao i dočeci u Zagrebu, Slavonskom Brodu i cijeloj Hrvatskoj, ostat će najvažnija uspomena moje karijere. Bilo je to najljepše putovanje s reprezentacijom i najdraži povratak kući. Presretan sam, ispunjen i do neba ponosan na to srebro koje smo kovali godinama, kroz puno muke, truda, rada, razočaranja i teških trenutaka”.

Poslije 14 godina provedenih u omladinskim i seniorskoj selekciji Hrvatske Mandžukić se zahvalio svima, te istakao:

“Od tada sam upoznao, igrao i radio s puno odličnih suigrača, izbornika, trenera i ljudi oko reprezentacije. Svi smo imali isti cilj – dati sve za uspjeh Hrvatske. Zahvaljujem svima, jer je svatko na neki način ostavio trag u mojoj karijeri. Na tom putu sa mnom su uvijek bili moji najbliži, kojima zahvaljujem na velikoj podršci. I na kraju, hvala navijačima. Nitko od nas nije savršen. Promašivao sam prilike, gubio lopte ili krivo dodavao. No, uvijek sam dao sve od sebe i ostavio srce na terenu. Hvala vam što ste to prepoznali i bili uz mene i reprezentaciju. Od danas, moje je mjesto s vama – među najvjernijim navijačima Hrvatske”.

Mandžukić je za “A” reprezentaciju Hrvatske debitovao u novembru 2007. godine i od tada za nacionalni tim odigrao 89 utakmica postigavši 33 gola.