Manijak na Floridi ubio četvero djece pa sebe

Muškarac s Floride u nedjelju navečer u Orlandu ubio je četvero djece, a zatim i sebe. Prije tragedije, tridesetpetogodišnji Geri Lindzi Džunior (Gary Lindsey Junior) držao je djecu zatočenu 21 sat, prenose mediji.

Taoci su mu bila djeca od 11, 10, šest i godinu starosti. Talačka kriza započela je kad je policija stigla u Lindzijevu kuću zbog dojave o porodičnom nasilju.

Čim su stigli, Lindzi je počeo pucati po njima te jednog policajca pogodio u lice. Policajac je odmah prevezen u bolnicu i još se nalazi u teškom stanju.

Ubio dvoje svoje i dvoje djece svoje djevojke?

Lindzi se nakon toga zabarikadirao u kuću zajedno s taocima i tokom noći nastavio razmjenjivati vatru s policijom. Pregovori su započeli kad su na teren izašli specijalci. Policija je bila u stalnom kontaktu s Lindzijem, a nakon što je neko vrijeme prestao s odgovoranjem, specijalci su ušli u kuću oko 21 sat prema lokalnom vremenu i pronašli beživotna tijela djece i Lindzija.

Prema prvim informacijama, vatrenim oružjem ubio je dvoje svoje djece te dvoje njegove djevojke.

Četiri je puta bio uhapšen zbog kršenja uvjetne kazne, a bio je osuđivan zbog podmetanja požara i porodičnog nasilja.

Last night, OPD responded to a domestic violence call. Victim said Gary Wayne Lindsey Jr. had battered her.

Officers went to locate Lindsey and he shot at them, striking Officer Kevin Valencia, who underwent surgery and remains in critical condition pic.twitter.com/0muH2B4ufI

— Orlando Police (@OrlandoPolice) June 11, 2018