Malinari blokirali put prema Jadranu, intervenisala policija

Izražavajući protest zbog niske otkupne cijene i uslova ponuđenih za otkup maline ove godine prozvođači malina danas su kod Prijepolja zaustavili saobraćajaj na putu prema Crnoj Gori i Jadranu.

Oko dvije hiljade malinara okupilo se na magistralnom putu Prijepolje – Nova Varoš u mjestu Vladičanski dvor i nešto poslije 15 sati blokiralo saobraćajnicu koja povezuje centralnu Srbiju s Crnom Gorom.

Nakon što su malinari krenuli putem u koloni, uz upotrebu službenih palica, intervenisala je policija i spriječila ih da se dalje kreću. Na mjesto protesta došli su i pripadnici Žandarmerije. Policija je privela najmanje jednog učesnika protesta, a nekoliko njih je u koškanju s policijom zadobilo udarce pendrekom.

Blokada puta i dalje traje, učesnici protesta sjede na kolovozu i traže da pregovaraju s predstavnicima Vlade Srbije.

Organizatori protesta su najavili da će i naredenih dana nastaviti s protestom, sve do ispunjenja zahtjeva, a zatražena je i ostavka ministra poljoprivrede Srbije Branislava Nedimovića i uključenje premijerke Ane Brnabić i predsjednika Aleksandra Vučića u rješavanju problema malinara.

Na skupu su bili malinari iz Prijepolja, Priboja, Nove Varoši, Ivanjice, Arilja, Užica, Bajine Bašte i drugih mjesta s područja Zapadne Srbije.

Predsednik udruženja proizvođača malina “Limska dolina” Sanel Dizdarević je tokom protesta rekao da kupci diktiraju cijenu maline, iako to nije berzanska roba. “Ove godine biće loše početne cijene maline. Prvo se namire kupci i preprodavci pa nama šta ostane. S tim razlogom smo se i okupili. Da pošaljemo poruku našem predsjedniku Vučiću da nam izađe u susret i da se dovede investitor u Prijepolje koji će raditi preradu maline i uposliti radnike i ovaj proizvod plasirati na svjetsko tržište”, rekao je Dizdarević izrazivši očekivanje da će ovaj protest trajati i do deset dana, sve do ispunjenja zahtjeva.

Predsjednica Skupštine poljoprivrednih proizvođača “Užice” Slađana Stanković je istakla da nakon brojnih apela za dogovorom nisu naišli na razumjevanje otkupljivača-hladničara.

“Da sjednemo za sto i pregovaramo o nastaloj situaciji. Da vidimo koliko je maline ostalo na lageru, da li im treba malina ili ne. Šta se dešava, na koju cijenu možemo da računamo ove godine? Nažalost, nismo naišli na razumijevanje. Ovo je jedini put koji je nama ostao. Ove godine smo spremni da bojkotujemo i branje (maline). Ostaćemo na rubu egzistencije, otići ćemo na zavode za zapošljavanje, ali će i njihove hladnjače ostati prazne”, poručila je ona.

Feko Bašović, iz mjesta Hrta kod Prijepolja, gdje se značajan broj ljudi bavi proizvodnjom maline, ocjenjuje da je bavljenje proizvodnjom maline od prošle godine postalo neizdrživo i da ovim protestom pokušavaju da nešto promjene.

“Malina je svugdje u Srbiji plaćena, u prosjeku, do 160 dinara, a ovdje od 130 do 140 dinara. Ove godine su došli na ideju da naprave ugovore s dnevnim isplatama. To bi bio kraj malinarstvu, jer ako ti plati dnevne cijene može da ti radi šta hoće”, istakao je Bašović.

Malinarstvo je u Prijepolju od prije nekoliko godina postalo najvažnija grana poljoprivrede. U 2015. godini Prijepolje je imalo od maline prihod viši od 5,5 miliona eura, više od 6.000 ljudi bavi proizvodnjom maline, a više od 520 hektara zemlje je u zasadima tog jagodičastog voća.