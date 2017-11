Majka u suzama: Kaznite ga, pijan mi je sina odvezao u smrt

Iako je priznao krivnju po optužnici, Ante Bigava (37) je na suđenju u Splitu izjavio kako se ne sjeća da je pijan i bez vozačke skrivio prometnu nesreću u kojoj su poginuli suvozač i pješak.

Iskreno, ne sjećam se ničega, sve što znam, znam iz priča. Ja nisam ni znao da mi je vozačka dozvola oduzeta i da imam zabranu. Imao sam početkom te godine, u siječnju ili veljači, sud u Kaštelima i sudac mi je reka da će mi oduzeti na tri miseca vozačku, ali ja do ove nesriće nikad nisan dobija ništa napismeno. Očekiva san da će to stići, ali dotad nisan ništa dobija, tek kad san bija u bolnici nakon ovoga, stigla mi je plava kuverta. Iskreno, pitanje je bi li vozija da san zna da mi je vozačka uzeta – kazao je Ante Bigava (37) na suđenju za prometnu nesreću, piše Slobodna Dalmacija. Bigava je u kolovozu 2014., pijan i bez vozačke, skrivio prometnu u mjestu Crivac u splitskom zaleđu. U nesreći su poginuli njegov suvozač Dalibor Svalina (22) i pješak Filip Svalina (82).

Iako je isprva priznao krivnju, Bigavino svjedočenje natjeralo je sutkinju da zaustavi iznošenje obrane dok se, po zahtjevu zamjenika Općinskog državnog odvjetništva, ne pribavi prekršajni spis kako bi se vidjelo je li mu izrečena mjera zabrane vožnje i kad je to bilo.

– Zahtijevam maksimalnu moguću kaznu, i to zato što smatram da svi mogu pogriješiti, i ja vozim, ali da netko bez dozvole i pijan sjedne u auto, to onda nije greška. I poslije toga sam ga vidjela kako divljački vozi po selu, a u tri godine se nije sjetio doći, ispričati se, izraziti sućut… Moga sina neće vratiti niti da dobije pet ili deset godina, ali on mora znati što je napravio. Tad je imao 34, 35 godina, zašto nije, kad je znao da je pio, mom sinu rekao da ga neće voziti? On kaže da se oženio, da je dobio dijete. Neka bude živo i zdravo, al’ zašto moj sin nije imao priliku da zasnuje obitelj, da i ja imam unuke. On je meni uništio kuću, obitelj, ja sam proživljavala strašne dane, bila sam na rubu suicida. Sto puta sam molila Boga da ja poginem, više nemam zašto doći ovdje u selo – na rubu plača govorila je Ankica Svalina, majka poginulog Dalibora, prenosi Slobodna Dalmacija.

Autor: Slobodnadalmacija.hr