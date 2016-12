Majka i kćerka sijale strah: “Mislile su da im niko ne može ništa”

Komšije su napokon odahnuli nakon što je srbijanska policija privela vlasnicu autopraonice iz Beograda, Snežanu Nikolić (47) i njenu kćerku Anju (21) koje su uz pomoć trojice mladića otele bivšeg radnika Ratka Radovića (32).

Majka, kći i dvojica pomagača saslušani su u policiji pod sumnjom da su počinile kazneno djelo iznude, što su svi skupa odlučno negirali. Tvrdili su da im je bivši radnik, kojeg su oteli, bio dužan novac te da je navodno Snežani ukrao sat i 100 eura, piše Alo.rs.

Ratko Radović ističe kako mu je laknulo poslije njihovog privođenja, ali dodaje kako mu i dalje nije sasvim svejedno jer je prijatelj njegove bivše poslodavke i dalje na slobodi.

– Lagao bih kad bih rekao da se ne bojim, ali nadam se da će njihov pomagač shvatiti da sam ja u ovoj priči žrtva. Tužit ću Snežanu zbog svega što sam proživio, kao i za neisplaćene plate koji mi još uvijek duguje – rekao je Radović.

Komšije za majku i kćerku nemaju lijepih riječi. Kažu da su bile umišljene i ‘kratkog fitilja’.

– Žena je bila u autu i neko je zatrubio. Samo sekundu kasnije, nastao je pravi pakao. Anja je skočila na tu ženu i počela vikati. U raspravu se uključila i njena majka, koja je pokušala nesretnicu izvući kroz prozor. Drama je trajala pet minuta – opisuje komšija jednu od svađa u kojoj su se našle Snežana i Anja.

Kaže da je to tek jedan od mnogobrojnih ispada bahatih vlasnica autopraonice, koje su umislile da im niko ne može ništa. Jedan mladić dodaje kako je Snežana počela živjeti mladenačkim životom.

– Družila se s Anjinim prijateljima, koji glume da su opasne face. Valjda se u takvom društvu ponovnom osjećala mladom. Ne čudi me da su ta trojica mladića sudjelovala u ovom cirkusu – kazao je.

Mladić dodaje da su majka i kći bile stroge i arogantne prema svojim zaposlenicima.

– U toj autopraonici niko se nije zadržavao duže od mjesec dana. To najbolje govori kako su se ponašale prema zaposlenicima. U zadnjih mjesec dana Ratko im je bio jedini radnik. On im je jedini zarađivao novac. Radio je bez prigovora, od 8 ujutro do 8 navečer. Kad u autopraonici nije bilo posla, morao je gazdaricama šetati psa. Ratko je pristojan, nije se nikome žalio. Mislim da je problem nastao kad je dao otkaz. Pošto su njih dvije kratkog fitilja, dogodilo se to što se dogodilo, nisu se mogle pomiriti s tim da im odlazi jedini radnik – kazao je njihov poznanik.

Autor: Avaz.ba