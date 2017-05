Majka govorila bebi da je voli, uslijedila je neočekivana stvar (VIDEO)

Bebe svaki dan nekim svojim potezom iznenade roditelje, no ono što je učinila 13 sedmica stara Ellie Reid ne samo da je iznenadilo njezine roditelje Claire i Granta nego su se šokirali i njihovi prijatelji.

Majka Claire držala je bebu i govorila joj da ju voli (I love you) nakon čega je beba isto to ponovila. Sve je to zabilježeno kamerom, a Claire je snimku odmah poslala svom suprugu koji je otišao na teren u drugi grad.

– Bio sam na terenu u Inverness u kada mi je Claire poslala video. Nisam mogao vjerovati što čujem. Ellie je taman bila navršila 13 sedmica i bilo je uistinu nevjerojatno – rekao je Grant iz škotskog Glasgowa.

– Bilo je šokantno. Jasno se vidi da pokušava oponašati što joj je Claire rekla i to se jasno čuje. Poslali smo video prijateljima i oni su ostali također potpuno šokirani – ispričao je otac bebe.

Malena Ellie sada ima 17 sedmica i majka kaže kako to nije bilo prvi puta da joj pokušava odgovoriti. –

Stalno ispušta slatke glasove i mislim da to pokušava mene oponašati, a ovaj video ćemo joj pokazati kad bude odrasla – rekla je Claire.

Autor: Avaz.ba