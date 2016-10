Majka 13-godišnje djevojčice koja se porodila u Brčkom: Sretna sam zbog unučeta!?

Nakon što je prim. dr. Slavko Nikić, šef Ginekologije brčanske bolnice, potvrdio da se prošlog vikenda na tom odjeljenju porodila 13-godišnja Romkinja iz Modriče, ova vijest odjeknula je u bh. javnosti, koja je puna osuda i kritika za sve koji su povezani s tim slučajem.

– Primljena je kada su trudovi već krenuli i mi smo, u skladu s procedurama u takvim slučajevima, carskim rezom uspješno obavili porođaj. Beba je teška 2,7 kilograma, a i majka i ona su dobro – rekao je Nikić.

Roditelji, braća i sestre 13-godišnjakinje (identitet poznat Redakciji) žive u modričkom prigradskom naselju Straževac. Naša ekipa obišla je ovu porodicu u Kozaračkoj ulici. Ispred kuće zatekli smo majku djevojčice Kadu Ferhatović, koja nam je kazala da su ona i suprug Sabir u velikoj neimaštini izrodili 15 djece, a imaju i 14 unučadi.

I dok je javnost zgrožena i još u šoku zbog činjenice da je dijete na svijet donijelo dijete, Kada u tome ne vidi ništa čudno ni loše. Naprotiv.

– Njoj je nepunih 13 godina. Udala se za Šerifa Suljića u Brčko. Nakon godinu dana dobili su dijete. Ne znam koliko je njemu godina, ali znam da je puno stariji od nje. Njegov daidža je negdje u inostranstvu i dao im je kuću u kojoj oni sada žive. Ja imam 51 godinu, a moj Sabir od mene je stariji šest godina i ništa nama ne fali, osim što smo sirotinja. Živimo od prosjačenja, a zet u Brčkom otkupljuje sekundarne sirovine. Plakala sam od radosti što se porodila. I ja i moj čovjek smo bolesni, ali smo bolest zaboravili od sreće što smo dobili još jedno unuče – govori Kada Ferhatović.

Ona je negirala glasine koje kruže naseljem, da su maloljetnu kćerku dali za 2.000 maraka.

– To nije istina, ma kakvi. Imam svjedoke da to nije tako. Sve naše komšije mogu potvrditi da pričam istinu. Neka se ona porodila i neka smo dobili unuče. To je najvažnije – govori Kada, dodajući da je zet Šerif ovih dana kod njih u gostima, ali je u trenutku naše posjete bio s puncem na pecanju.

Autor: Avaz.ba