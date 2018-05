Maj i dalje nestabilan: Tokom sedmice padavine

Tokom jutra nas očekuje sunčano vrijeme, poslije podne porast naoblake će uvjetovat će kišu, pljuskove i grmljavinu u većini područja. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Poslije podne u Hercegovini vjetar u skretanju na jugozapadni. Jutarnje temperature od 10 do 16 stepeni, na jugu od 17 do 22 stepeni, a dnevne od 24 do 29 stepeni, na jugu od 29 do 32 stepeni.

U ponedjeljak nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, uglavnom, bez padavina. Jutarnje temperature od 12 do 18 stepeni, na jugu od 17 do 23 stepeni, a dnevne od 27 do 33 stepeni.

U utorak očekuje nas nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U većem dijelu istočne, sjeverne i sjeveroistočne Bosne uglavnom bez padavina. Padavine u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne lokalno i obilnije. Jutarnje temperature od 12 do 17 stepeni, na jugu od 18 do 23 stepeni, a dnevne od 26 do 32 stepeni.

Tokom srijede preovladavat će nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine lokalno mogu biti i obilnije. Jutarnje temperature od 11 do 17 stepeni, na jugu od 18 do 23 stepeni, a dnevne od 26 do 32 stepeni.

Autor: Avaz