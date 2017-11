‘Ma, kakva zima’: Klinci idu u školu na -50. I nikad ne kasne (VIDEO)

RUSIJA: Poznato je da je Sibir jedno od najhladnijih svjetskih područja, no osnovnoškolska djeca iz tog kraja jača su od niskih temperatura. Svakog dana idu u školu na -50 Celzijevih stupnjeva…

Znate kako bake i djedovi pričaju o tome ‘po kakvim su uvjetima išli u školu, deset kilometara hodanja po najvećem snijegu i vjetru’? E, pa ova djeca neće lagati svojim unucima…

Klinci iz ruskog mjesta Ojmjakon idu u školu unatoč temperaturi koja se spušta do nevjerojatnih -50 Celzijevih stupnjeva.

Istočnosibirsko selo Ojmjakon proglašeno je jednim od najhladnijih naseljenih mjesta na Zemlji. Đaci u ovom mjestu redovito idu u osnovnu školu, bez obzira na temperature.

U četvrtak ujutro termometri su pokazali okruglih -50 ‘celzijevaca’. U međuvremenu, očekuje se da učenici pohađaju nastavu sve dok temperatura ne pokaže -52.

– Izmjereno je -50 stupnjeva ovog jutra, no sva djeca su u školi – priopćeno je iz lokalne osnovne škole.

Na videu koji je objavljen na društvenim mrežama vide se djeca koja već po navici hodaju od škole do kuće na -50°C.

In the Arctic village of Chokurdakh kids are going home from school. That’s in my #Yakutia. Praise god, Yakutsk is free of winds. pic.twitter.com/EAqLSCR0Jf

— Bolot Bochkarev (@yakutia) November 21, 2017