Luka Lazukić optužio Natašu Bekvalac da ga je tukla pod dejstvom alkohola i narkotika

Luka Lazukić je u prvom osnovnom sudu na Novom Beogradu po optužnici koja ga tereti za nasilje nad još uvijek zakonitom suprugom Natašom Bekvalac, iznio optužbe protiv nje.

On je do detalja opisao šta se dogodilo u noći između 13. i 14. aprila u pjevačicinom stanu na Dedinju.

Lazukić je ostao pri svojoj odbrani i rekao da je u pitanju lažno prijavljivanje njegove supruge, a posebno je istakao da je kobnog dana Nataša bila pod dejstvom alkohola, kao i da ima saznanja da je koristila i narkotike, piše “Informer.rs”

“Nataša je osmislila kako da me lažno optuži da bih u javnosti bio označen kao nasilnik. Motiv za ovo je novac. Nataša je ranije bila sklona samopovređivanju, ali sam ja takvo stanje pripisivao postporođajnoj depresiji. Sve sam joj tolerisao, gledao na to kao na njene hirove. Kobnog jutra, ja sam bio napadnut sa njene strane, nisam je udario, već sam je samo pomjerio od sebe. branio sam se jer me je izbezumljena udarala pesnicama po rukama. Osjećala se na alkohol, a imam saznanja da je koristila narkotike. Zbog toga insistiram na vještačenju”, kazao je Lazukić, a prenio “dobro obavješten izvor”.