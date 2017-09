“Luda, ali čarobna”: Otkriveno zbog čega je hirurg pucao u glumicu, pa se ubio!?

U porodičnoj drami koja se dogodila rano jutros na Dedinju u Beogradu, u pucnjavi je ranjena glumica Ivana Panzalović (30). Na nju je pucao njen dečko, beogradski hirurg Srđan Cvetanović (59) inače zaposlen u Vojno-medicinskoj akademiji.

Glumica Ivana Panzalović postala je široko popularna javnosti u Srbiji i regionu kada se prije nekoliko godina pojavila u seriji “Kursadžije”.

Već tada mnogi su primjetili njen neodoljiv šarm i talenat, a nisu izostali ni komplimenti na račun njene ljepote.

Glumila je u serijama “Sinđelići” i “Folk”, a zapaženu ulogu imala je i u filmu “Montevideo, Bog te video, “The touch”, “Poslednja noć”.

Ipak, u medijima se nije pojavljivala toliko često. O njenom privatnom životu se takođe malo znalo.

Kako se nezvanično saznaje, doktor i mlada glumica bili su u vezi i živeli su zajedno. Navodno je ona njega željela da ostavi više puta, međutim on to nije dozvoljavao. Međutim, nije poznato da li je to bio razlog zbog kog je izbila kobna drama.

Prema prvim i neprovjerenim informacijama, Ivana i Srđan navodno su se vjerili početkom augusta ove godine, a u vezi su od aprila.

Nakon što su objavili vjeridbu 7. augusta, uslijedile su čestitke Srđanovih brojnih prijatelja, dok je, s druge strane, bilo i onih koji su bili zatečeni doktorovom odlukom da se ženi.

Ipak, Cvetanović je sve komentare osude odbacio riječima da je ona “žena njegovih snova”, da je posebna, kao i da je “možda i luda, ali čarobna”.

Oko četiri sata jutros posvađali su se, i tada je plastični hirurg, pucao na mladu glumicu.

Nakon toga, muškarac je izvršio samoubistvo pucajući sebi u glavu.

Povrijeđena glumica je kolima Hitne pomoći prevezena na VMA. Ispred zgrade se nalazi i polomljeni ventilator, koji su, kako kažu komšije, u toku žestoke svađe oni izbacili kroz prozor.