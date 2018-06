“Lopovi” provalili u bankomat i “pojeli” 15 hiljada eura: Policajci bili u šoku kada su vidjeli šta se dogodilo

Dokaz da veličina nije bitna čak ni kad su lopovi u pitanju je bankomat u indijskom gradu Tinsukia u kome je uništeno 1,2 miliona rupija, odnoso više od 15 hiljada eura.

Bankomat prije upada “lopova” nije funkcionisao više od dvije sedmice. Kada su majstori došli da ga poprave, ništa im nije bilo jasno. Potom je policija pokrenula istragu jer sigurnosne kamere nisu otkrile lopove,piše “Avaz.ba”

Nakon toga su pronađeni mrtvi pacovi, što je doprinelo brzom riješavanju slučaja. Glodari su, naime, sažvakali većinu novčanica.

Slike otvorenog bankomata sa uništenim novcem ubrzo su se pojavile na društvenim mrežama.

Really Size doesn’t matter!! What a rat this is! Rat-bitten bank notes worth Rs 12 lakh 38 thousand. Torn notes and dead rat found inside ATM in Tinsukia Assam. Rat found dead before little one could bite remaining Rs 17 lakh 10 thousand. pic.twitter.com/3Omns7gAZH

— Nandan Pratim Sharma Bordoloi 🇮🇳 (@NANDANPRATIM) June 18, 2018