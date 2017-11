Liga prvaka: Remi Juventusa i Barce, Atletico Madrid “ponizio” Romu

Juventus i Barcelona su večeras odigrali pravi derbi u Torinu, utakmicu petoga kola grupe D.

Pjanićev Juventus dočekao je Barcelonu, a utakmica je završena najnepopularnijim rezultatom, 0:0. U utakmici koja nije ponudila previše toga dobrog gledaoci nisu mogli vidjeti gotovo ništa u odnosu na kvalitet rivala na terenu.

Glavni sudac večerašnje utakmice bio je Milorad Mazic.

Već u drugoj minuti Juventus je imao priliku preko Douglasa Coste koji je s oko osam metara zapucao po sredini gola, no golman je bez poteškoća odbranio njegov udarac.

Barcelona je odgovorila u 8. minuti kada je Paulinho uputio prizeman udarac s ruba šesnaesterca, ali lopta je otišla pored gola. Gosti su nastavili vršiti pritisak na posljednju liniju torinske ekipe, a takav pristup umalo je urodio plodom kada je Cuadrado nesmotreno predao loptu u noge Iniesti koji iskosa puca van okvira gola.

Najbolju priliku imala je Barcelona u 22. minuti kada je Rakitić s preko 30 metara iz slobodnog udarca pogađa desnu stativu.

Juventus odgovara tek petnaest minuta kasnije kada je Cuadrado s otprilike deset metara imao priliku okruniti lijepu akciju svoje ekipe, no njegov neprecizan udarac završio je visoko iznad gola.

Naš reprezentativac Miralem Pjanić je dobio žuti karton nakon duela s Iniestom na sredini terena. Španac je povukao loptu, a Pjaniću je preostalo da prekršajem zaustavi taj brz napad Juventusa, te je za to dobio karton.

Na drugoj utakmici, u kojoj je nastupio bh. reprezentativac Edin Džeko, Roma se baš i nije proslavila na gostovanju u Španiji.

Nogometaši Atletica pobijedili su večeras u Madridu ekipu Rome sa 2:0 u susretu petog kola C-grupe Lige prvaka.

Strijelci su bili Griezmann u 69. i Gameiro u 85. minuti.

U dresu Rome svih 90 minuta odigrao je bh. reprezentativac Edin Džeko, ali nije bio zapažen svojim angažmanom na terenu.

Atletico je ovom pobjedom zadržao šanse da izbori plasman u osminu finala, s obzirom na to da je kolo prije kraja “prišao” na svega dva boda zaostatka za rimskim klubom. No, španskom timu će za dalji plasman trebati pobjeda u posljednjem kolu u Londonu protiv Chelseaja, dok Romu očekuje mnogo lakši posao s obzirom na to da dočekuje otpisani Qarabag.

