Lefkada – među najljepšim mediteranskim ostrvima za porodični odmor

Kada je u pitanju porodični odmor, ponekad je pred vama težak izbor odabrati destinaciju koja će svima odgovarati. Destinaciju koja ima dovoljno interesantnog sadržaja za djecu, a da je istovrijemeno dovoljno mirna i opuštajuća za roditelje. Jedna takva destinacija koja je popularna među našima jeste grčko ostrvo Lefkada u Jonskom moru.

Zašto izabrati ostrvo umjesto kopna

Postoji tačan razlog zbog kojeg porodice biraju ostrva umjesto kopnene obale kada je ljetovanje u pitanju. Naravno, plaže koje se nalaze na azurnoj, grčkoj ili hrvatskoj obali imaju svoj šarm. Međutim, porodični bjeg na ostrvo nudi potpuno drugačiji doživljaj.

Kao prvo, osjećaj fizičke odvojenosti od zamarajuće svakodnevnice poslovnog i školskog života. Takođe, tu je i činjenica da je teritorija ostrva znatno manja. Tako da možete mnogo lakše obići sve atrakcije, a na nekim ostrvima je lagana šetnja sasvim dovoljna za otpisivanje atrakcija s liste.

Kada se nađete na nekom uzvišenju na ostrvu, možete potražiti prelijep pogled u bilo kojem smjeru. Ušuškanost mora i čist horizont koji se prostire koliko se pogled pruža opušta i hrani um.

Sjajna stvar je i činjenica da do Lefkade relativno lako možete ljeteti, iako ne poseduje aerodrom na samom ostrvu. Siguran lijet do mjesta Preveza Vas dovodi nadomak Lefkade, odakle postoji organizovan prijevoz autobusima preko pokretnog mosta i do svih divnih lokaliteta.

Zašto Lefkada

Lefkada je blagoslovljena nekim od najpoznatijih plaža na Mediteranu. Praškasto mekane plaže u kontrastu sa hipnotišućim plavetnilom mora pružaju nevjerovatan doživljaj. Plantaže maslina i drveće čempresa u netaknutim planinskim predjelima i slikovitim seocima daju idealne uslove za romantične zalaske sunca.

Lefkada je ostrvo u Jonskom moru, u zapadnom dijelu Grčke, između ostrva Krf na sjeveru i ostrva Itaka i Kefalonija na jugu. Dugo je 35km i 15km široko, što ga čini relativno laganim za obilazak u roku od jedne sedmice. Svakako, ima se šta vidjeti, a i raditi na ovom ostrvu, kako u predsezoni ili tokom septembra, a tako i zimi.

Azurne, kristalno čiste vode Jonskog mora su prava atrakcija, zajedno sa raznolikim reljefom obale koji čine pješčane plaže, šljunkovite uvale i dramatične bijele litice. Do većine plaža je moguće doći automobilom i pješice, iako postoji nekoliko do kojih je moguće doći samo preko mora. Međutim, nipošto ih nemojte propustiti, jer je to odličan razlog ukrcati se na brodić i krstariti Jonskim morem sa Lefkade.

Prelijepe plaže

Od 18 plaža Grčke sa statusom plave zastavice, osam se nalazi na Lefkadi. Da bi jedna plaža dobila ocjenu plave zastave, mora da ispunjava rigorozne kriterijume koji se tiču čistoće vode, održavanja i sadržaja na plaži.

Jedna od plaža je Katisma. Nalazi se 15km jugoistočno od glavnog grada. Katisma je prostrana oblast finog pijeska. Na ovoj strani ostrva se vrijedi zadržati do zalaska sunca. Zapadno odavde nema ničega osim otvorenih voda, sve do Italije. Što znači da Sunce obasjava plažu sve vrijeme, dok se lagano ne sakrije iza horizonta.

Druga plaža na Lefkadi sa statusom plave zastavice je Pefkoulia. Većina plaža na Lefkadi kojima je lako pristupiti se nalazi na ušuškanoj, istočnoj strani obale. Pefkoulia je izuzetak od ovog pravila. Dug pješčani potez na razuđenijoj zapadnoj strani se nalazi blizu sela sv. Nikite. Taverne i kafići na plaži su odličan izvor za prava ljetnja osvježenja.

Ne možemo a da ne pomenemo ni Porto Katsiki. Plaža je čuvena po svom pejzažu i prozirno čistom plavom moru. Do plaže se dolazi preko stepeništa na parkingu.

Ostalih 6 plaža su Gyra, Myloi, Agios Ioannis, Ponti, Mikros Gialos i Nidri.

Unutrašnjost ostrva

Zelenu unutrašnjost ostrva veoma je zanimljivo istraživati, uživaćete u prelijepom prizoru prirode, odličnim šetalištima, planinama višim od 1.100m i raštrkanim seocima gdje se život odvija po tradiciji i običajima ustaljenim od davnina.

Glavni grad, koji nosi naziv ostrva, ima pregršt taverni, trgovina, barova i popularnu marinu. Na ulasku u grad nalazi se srednjevjekovni zamak, sagrađen na početku 14. vijeka. Nećete imati problema sa snalaženjem u samom gradu. Postoje dva glavna smjera za kretanje: Aggelos Sikelianos – put uz obalu; i pješačka zona Wilhelm Doerpfeld ili pijaca, kako je zovu lokalci.

Najzad, poseta Lefkadi nije potpuna bez odlaska do vodopada Dimosari, raja za ljubitelje prirode, mjesta gdje niko ne ostaje ravnodušan.