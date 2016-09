Lavić: Neće biti uhapšeni oni koji ne poštuju odluke Ustavnog suda BiH

Profesor s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Senadin Lavić tvrdi kako, ukoliko se održi referendum o Danu Republike Srpske u tom bh. entitetu, neće biti uhapšenih, javlja Anadolu Agency (AA).

Govoreći na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 na temu “Kontinuitet destrukcije BiH i kako dalje”, Lavić je podsjetio kako je Ustavni sud BiH referendum najavljen za 25. septembrar proglasio neustavnim.

“Ustavni sud BiH proglasio je taj referendum neustavnim, treba tu odluku poštovati. Samo je treba poštovati, to je vrhovna pravno-sudska instanca ove države”, rekao je Lavić.

Na pitanje hoće li, i ako se referendum održi, biti uhapšenih i odgovornih za nepoštivanje sudske odluke, Lavić je rekao kako se takvo nešto neće desiti.

“Neće. Pravni sistem ove zemlje je tako postavljen da niko ne može, kriminalnce ili neke koji negiraju državu BiH, uhapsiti. Nemoguće je u ovom pravnom sistemu sankcionisati nekoga ko negira postojanje države”, poručio je Lavić.

Prema njegovim riječima, kontinuirana presija i negacija BiH od devedesetih godina “odvija se po planu: faza rata zatim faza diplomatskog opravdavanja zločina.”

“Već 95 godina ne prestaje osmišnjen proces razaranja države Bosne i svega bosanskog. To nam jasno kazuje da je skup neonacističkih i neofašističkih ideja postao dominantan sadržaj političke kulture naše svakodnevnice, i on se više ne krije. Bilo da se radi o negiranju države BiH, negiranju Bošnjaka ili bosanskog jezika”, naglasio je.

– Rješenje za BiH: Rekonstrukcija države –

Profesorica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Lada Sadiković tvrdi kako je Dejtonski mirovni sporazum kreirao BiH državom koja nije sposobna samostalno djelovati.

“Kontinuitet destrukcije BiH zaista traje i to traje od 1995. godine pa sve do danas. Jedan u nizu problema je sigurno pitanje odluke Ustavnog suda BiH i to nije jedino pitanje koje narušava kontinuitet. Vidljivo je da BiH ne može da se izbori sa brojnim poteškoćama, jasno je da sadašnja BiH koja je konstruisana Dejtonskim mirovnim sporazum je napravio državu koja nije u stanju samostalno djelovati”, istakla je Sadiković.

Prema njenim riječima, BiH je onesposobljena, a kontinuitet destrukcije države može se promijeniti jedino rekonstrukcijom države uz pomoć potpisnika Dejtona.

“BiH zaista sada treba pokazati sposobnost, da li je u mogućnosti da se odupre trenutačnim poteškoćama, sada je jedna od poteškoća – nepoštivanje odluke suda o referednumu. Ostaje se vidjeti da li su zaista osposobljeni organi za sprovođenje odluka Ustavnog suda BiH, a ovo nije jedina presuda”, poručila je Sadiković.

U svjetlu najavljenog referenduma u Republici Srpskoj, Sadiković ističe kako očekuje djelovanje Ureda visokog predstavnika u BiH (OHR).

“Aneks 4 Dejtona, Ustav, u njemu se kaže da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće. Cijenim da ćemo se teško suočiti s tim problemom, ali ostaje da vidimo hoće li nakon ovakvih upozorenja zaista djelovati visoki predstavnika kao konačni tumač Dejtona”, zaključila je Sadiković.

