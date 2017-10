Kupus štiti od virusa

Nutricionisti preporučuju da jedemo što više svježeg kupusa u ovo doba godine jer obiluje vitaminom C koji dokazano štiti od virusa.

Osim toga, kupus smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara, pomaže kod reumatizma i problema sa stomakom i kožom.

Bolovi u koljenima, leđima ili ramenima mogu da se ublaže privijanjem svježeg lista kupusa. Da bi se supstance iz lista brže apsorbovale pod kožu savjet je da list kupusa prethodno ispresujete flašom ili oklagijom. Bolno mjesto držite pod kupusom tokom cijele noći, ili za efikasniji tertman mijenjajte oblogu tri puta dnevno. Blagotvorno dejstvo na upaljene, otečene i bolne zglobove imaju glikozidi koji se nalaze u kupusu.

Sok svježeg kupusa je efikasan u liječenju iritirane sluzokože želuca. To potvrđuje i istraživanje u kom su pacijenti pili litar ovog svježeg soka na dan što je dovelo do smanjenja bolova u stomaku ili do njihovog potpunog prestanka. Za to su zaslužni visok nivo glutamina i aminokiseline koji su “gorivo” za ćelije u zidu želuca, kao i tankog crijeva.

Јedno istraživanje pokazalo je da fitonutrijenti iz kupusa – indol-3-karbinol (I3C), sulforafan i indol smanjuju rizik od pojave raka dojke. Kupus, takođe, smanjuje rizik i od raka debelog crijeva. Visok sadržaj hranljivih vlakana i fitonutrijenata zaslužan je za to, a istraživanja pokazuju da narodi koji jedu velike količine kupusa manje obolijevaju od ove vrste maligniteta, prenose Večernje novosti.

Uz obilje hranljivih vlakana, kupus sadrži i magnezijum, kalcijum, magnan, folate, vitamine A, B1, B2 i B6, kalijum, omega-3 masne kiseline.