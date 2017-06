Krvava svadba: Gost tjerao folk pjevačicu da uradi nešto što nije htjela, a onda..

omaći estradnjaci se često žale na to koliko je njihov posao težak , budući da na velikim veseljima na kojima često zabavljaju alkoholizirane goste nerijetko dođe i do incidenata, što je i slučaj pjevačice Slađe Vuičić.

Naime, na jednoj svadbi na kojoj je pjevala sa “Alegro bendom“ jedan gost zahtijevao je od pjevačice da se popne na sto, što je ona odbila i poručila kolegama iz benda da napuštaju proslavu.

Tada je nastao haos – letjele su čaše i flaše, a kada je isti mladić bio neprijatan i prema njenoj kolegici, nastala je opća tuča poslije koje su muzičari napustili veselje.

Na početku je to bila jedna divna svadba, zaista. Ipak, kasnije su se desile neke nepredviđene okolnosti – prisjetila se Slađa i dodala da ni pod kojim uslovima nije željela da učini ono što je od nje tražio pijani gost.

– Ja se nikad nisam popela na sto ili stolicu, jer nema tog novca za koji bih to uradila. To je krajnje nepoštovanje i bezobrazluk, a ja to ne podnosim. Gospodin je dobio po glavi, što je i zaslužio. Nisam ga ja tukla, ali dobio je šta je zaslužio – otkrila je pjevačica.